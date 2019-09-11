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Haberler >Mahmure >Astroloji>Aslan Burcu Olumsuz Yönleri
Burçlar

Aslan Burcu Olumsuz Yönleri

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Aslan Burcu Olumsuz Yönleri
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"Aslan burcu insanları, pohpohlanmayı ve hizmet görmekten hoşlanır. "

Dik başlılardır. Genellikle hep kendi kararlarıyla hareket ederler. Dikkat çekmek için rol yapabilirler. Aşırı gururları nedeniyle yıllarca dargın kalabilirler. Aslan burcu, paraya düşkündür. Güzel ve çekici görünmek için cepteki paranızı son kuruşuna kadar harcayabilirsiniz.

Kendini beğenmiş bir kimlik edinen aslan burcu insanları, sadece gösteriş ve görsele önem verir. Onlar için önemli olan budur. Arkadaş edinmek veya birine kendini sevdirmek istiyorsa, onun neyi sevip sevmediğiyle ilgilenmeksizin, parasıyla etkilemeye çalışırlar ve onları da kendine benzetmeye çalışırlar.

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