Aslan Burcu şifalı Bitkileri

Kuvvetli açılardan gelen Güneş’in etkisiyle Aslan burcu ve yükseleni Aslan olanlar için bir takım kalp problemleri karşınıza çıkabilir. Kilo problemine karşı açık hava sporları ve güneş ana enerji kaynaklarındandır.

Ebegümeci de Aslanların derdine çare olabilecek bir bitkidir. Düzensiz tiroksin salgısını önlemek için ideal bir yardımcı bitkidir. Şifa kaynağı olan ebegümeci, gastrit ve midenin düzenlenmesinde de etkilidir. Bir fincan soğuk suda sabaha kadar bekletilen ebegümeci çayını sonrasında ısıtıp tüketebilirsiniz.