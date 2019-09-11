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Haberler >Mahmure >Astroloji>Aslan Burcu şifalı Bitkileri
Burçlar

Aslan Burcu şifalı Bitkileri

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Aslan Burcu şifalı Bitkileri
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"Doğum haritalarında bulunan Güneş’in etkisiyle bedenlerindeki yağlanmalar artacaktır. "

Kuvvetli açılardan gelen Güneş’in etkisiyle Aslan burcu ve yükseleni Aslan olanlar için bir takım kalp problemleri karşınıza çıkabilir. Kilo problemine karşı açık hava sporları ve güneş ana enerji kaynaklarındandır.

Ebegümeci de Aslanların derdine çare olabilecek bir bitkidir. Düzensiz tiroksin salgısını önlemek için ideal bir yardımcı bitkidir. Şifa kaynağı olan ebegümeci, gastrit ve midenin düzenlenmesinde de etkilidir. Bir fincan soğuk suda sabaha kadar bekletilen ebegümeci çayını sonrasında ısıtıp tüketebilirsiniz.

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