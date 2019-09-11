Aslan Burcu Eğlence Hayatı

O onurlu, gururlu, herkese yukardan bakan kraliyet üyesi gitmiş ve yerine herkesi eğlendiren oyuncu bir kedi yavrusu gelmiştir. Alkol oranı arttıkça oyunculuğun dozunu daha da artıran Aslan burçları için bu kuralları unutma anlamına gelmez. Saygıda asla kusur etmezler, çizgiyi nereden çekeceklerini bilirler. Flörtçüdürler ama sarkıntılık etmezler. İlgileri üzerinde toplamayı başarır ve kendisi de bu durumun farkındadır.