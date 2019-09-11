Aslan Burcu Diyeti

Vücutlarına oldukça dikkat eden Aslanlar, diyet yapmakta da oldukça başarılılardır. Hırs ve irade sahibi bünyeye sahip Aslan burcu insanlarının kan dolaşımının düzenli olması için sığır, kuzu ve kümes hayvanlarının eti, yumurta sarısı, kereviz, elma, incir, şeftali gibi besinler onlar için ideal besinlerdir. Porsiyon bakımından diyet olayı ele alındığında % 50 oranında azaltmakta fayda var.