MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBurçlar Aslan Burcu Diyeti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji>Aslan Burcu Diyeti
Burçlar

Aslan Burcu Diyeti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aslan Burcu Diyeti
Abone Olgoogle-news

"Yemeği zevk için yiyen Aslan burcu insanlarının hayalinde hep süslü lokantalar ve nefis yemekler vardır."

Vücutlarına oldukça dikkat eden Aslanlar, diyet yapmakta da oldukça başarılılardır. Hırs ve irade sahibi bünyeye sahip Aslan burcu insanlarının kan dolaşımının düzenli olması için sığır, kuzu ve kümes hayvanlarının eti, yumurta sarısı, kereviz, elma, incir, şeftali gibi besinler onlar için ideal besinlerdir. Porsiyon bakımından diyet olayı ele alındığında % 50 oranında azaltmakta fayda var.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi