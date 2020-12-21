Kendine yardım etmeyi unutmamalısın.

Hasat zamanı geldi çattı. Koskoca bir yılı kapatıyoruz. Yılın son günü ektiğin ürünün toplanma günü olacak. Yengeç burcunda verimi hesaplayacağın bir tamamlanma dolunayı yaşayacaksın. Yarım kaldın ama yarım bırakmadın. Üzüldün ama üzmedin. Herkese yardım ettin de bir kendine yardım etmedin. Başak toprağını sevince o yıl kat be kat taneleri verimli olur. Sana toprak olmak istemeyenleri yılın son günü geride bırak ve yeni yıla boynu bükük girme. Yepyeni bir döneme başlıyorsun. Yeni bir proje, yeni bir iş alanı ve seni kendine güçlü hissettirecek gerçek bir sevgi kapında olacak. Bunlara hazır olmak için güçlü bir zihin ve kapalı hesapların olmalıdır.Sen değerli ve kıymetli birisin.Kıymetin bilinmedi ve anlaşılmadı diye düşünüp kendi hevesini kaçırma.

Motivasyon sözü: “Kıymet bilmeyen milletlerde kıymet yetişmez ve kıymet yetiştirmeyen milletlerin kıymeti olmaz." Cemil Meriç