HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 26 AĞUSTOS - 1 EYLÜL 2024 | Lider Bir Hafta Geliyor! Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

29 Ağustos saat 00:14’de Merkür, Aslan burcunda ileri hareketine geçiyor. Bu enerjik ve karizmatik hareket ile sen de insanları kendine çekmeye devam edeceksin. Doğal liderlik özelliklerin sayesinde profesyonel anlamda da avantajlı olacaksın, çünkü insanlar seni doğuştan bir lider olarak görecek. Ayrıca bu sıcaklık ve karizma, arkadaş edinme becerilerini de kolaylaştırıyor. Başarılarının devam etmesi dileğiyle…

29 Ağustos saat 16:23’de Venüs, Terazi burcuna geçiyor. Artık ilişkilerini daha hafif, güzel ve sorunsuz bir şekilde yaşayabilirsin. Terazi burcu barışçıl bir yapıya sahiptir, bu yüzden uyumu korumak için kavga etmek yerine olayları sakin bir şekilde çözmeyi tercih eder. Bu dönemde özellikle zarif ve cazibeli olunur ve sorunları halının altına süpürme eğilimi daha fazladır. Küstah veya kaba davranışlar artık kabul edilemez hale gelir. Öyleyse bu süreçte ilişkilerinin tadını çıkar ve güzellik dolu anlara odaklan!

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 29 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan burcunda ileri hareketine başlamasıyla beraber ayın başından bu yana uğraştığınız ancak çıkmazda kalan konuların önü açılabilir. İkili ilişkilerle ilgili kararlarınızı netleştirmek adına bugünden sonrasını değerlendirebilirsiniz.

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Boğa



Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 29 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan burcunda ileri hareketine başlamasıyla beraber ev ve aile hayatı sorumluluklarınızı bir hizaya getirebilirsiniz. Herkesin bir şeyler kabullendirmeye, anlatmaya çalışması nedeniyle çözüm bulmakta zorlanabilirsiniz.

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İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 29 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan burcunda ileri hareketine geçişiyle beklettiğiniz, ertelediğiniz, cesaret edemediğiniz ve bir süredir hazırlığını yaptığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Yarım kalan işlerin hızla tamamlanması ve sonuç vermesiyle önünüzü daha rahat görebilirsiniz.

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Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 29 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan burcunda ileri hareketine geçmesiyle parasal konularda aldığınız kararları uygulamaya geçebilirsiniz. Bazı planlardan vazgeçmiş olabilirsiniz ama bu durum elinizde daha güçlü ve sağlam yapılar olduğu içindir.

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Aslan



Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 29 Ağustos'ta Merkür'ün burcunuzda ileri hareketine başlaması kendinizle barışmanıza yardımcı olabilir. Bazı kırgınlıkların, zorlukların ardından hayatın devam ettiği gerçeğiyle yeniden yüzleşebilirsiniz.

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Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 29 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan burcunda ileri hareketine geçişi size bir mola imkanı sunabilir. Mücadele ettiğiniz, ortaya çıkarmaya ve sonuçlandırmaya çalıştığınız konulardan sonra nihayet kendinize zaman ayırabildiğinizi görebilirsiniz.

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Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 29 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan burcunda ileri hareketine geçişiyle sosyal ilişkilerinize dair yeni kararlar alabilirsiniz. Sonlanması gereken arkadaşlıkları bitirme beceriniz ya da zorunluluğunuz, size hangi konulara dikkat etmeniz gerektiğini daha iyi anlatacaktır.

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Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 29 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan burcunda ileri hareketine başlamasıyla iş hayatınızdaki durağanlık bitebilir. Sürekli benzer konularla ilgilenmekten sıkılıp bunlara kesin çözüm bulduysanız, retro bitimiyle beraber yeni gündemler sizi bulabilir.

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Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 29 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan burcunda ileri hareketine başlaması hayatınızın akışını ve yönünü değiştirebilir. Kendinizi daha cesur, daha özgüvenli, daha kararlı hissedebilirsiniz. Esnediğinizde karşınıza bambaşka fırsatların çıktığını gördünüz.

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Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 29 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan burcunda ileri hareketine başlamasıyla birlikte Ağustos ayını sizin için önemli kılan konularda bazı sonuçlar alabilirsiniz. Kontrollü bir cesaretin, gözü karalığa üstün geldiğini görebilirsiniz. Çabayla, mantıkla ve birikimle ilerlediğiniz işlerin olumlu geri dönüşleri olabilir.

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Kova



Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 29 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan burcunda ileri hareketine geçmesiyle beraber toksik, zorlayıcı ve baskı altında hissettiren ilişkilere olan bakış açınız değişebilir.

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Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 29 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan burcunda ileri hareketine başlamasıyla işlerinizi daha rahat ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Sizi ertelemeye, atalete iten durumların üstesinden gelmek daha kolay olabilir.