Young Boys sonrası turistik Adana gezisi gibi bir maç

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Geçen hafta Kasımpaşa’dan alınan 1 puan, maçı izlemeyen futbolseverler için Adana Demirspor’un bir şekilde lige tutunabileceği hissiyatını uyandırmış olabilir. Canlı takip edenler ise aslında ilk yarıda İstanbul temsilcisinin 4-5 gol atabileceğini, net pozisyonları bulup kaçırdığını ve Adana ekibini maçta tuttuğunu fark etmişlerdir. Michael Valkanis’in ekibi, hücumda her maç varlık göstermeyi başarıyor. Galatasaray karşısında da ilk yarıda 4 gol yerken, daha fazlasını kalesinde görebilecekken rakip kalede özellikle Aymbetov ile tehlikeli oldukları anlar var. İkinci yarıda da Bünyamin ve Yusuf Sarı ile aynı şekilde ürettiler.

SAVUNMASI FELAKET

Gelin görün ki savunma için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Hem bireysel hem takım savunması olarak. Transfer tahtası kapalı, elinde kalan oyuncuları da kaybetmiş bir takımdan daha fazlasını beklemek hayalcilik olur. İlk goldeki hatayı ne kadar 2008 doğumlu Deniz Dönmezer’e yazabiliriz ki?

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BARIŞ, 15’TEN SONRA AÇILDI

Sarı kırmızılılar, maçtan önce nem ve saha zemininden çekiniyordu muhtemelen ama 45 dakikada ellerini kollarını sallayarak, sezon öncesi Avusturya’da zayıf bir alt lig ekibiyle hazırlık maçı yaparcasına farka gitmeyi başardılar. İlk 15 dakika Barış Alper Yılmaz’ın topla buluşma sayısı sıfırdı. Sonrasında ise bir gol attı, iki golün hazırlık aşamasında vardı. Metehan’ın Nelsson’un yokluğunda topla çıkma becerisi geçer not alsa da Okan Buruk kalesinde verdiği pozisyonlardan, takım savunması olarak pek mutlu değildir sanırım. Young Boys şoku sonrasında Adana’da takılmamak önemliydi Galatasaray için. Şimdi önünde yeni transferlerin geleceği, milli ara sayesinde maçta sakatlanıp çıkan İcardi’nin geri dönmesi için zaman bulacağı ve elverişli kura ile bir üst tura çıkmanın hedeflenebileceği bir Avrupa Ligi macerası var. Önümüzdeki bir ay, 2024-25 sezonu hedefleri için belirleyici dönem olacak.