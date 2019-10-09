Başak Burcu Kadını

Detaycı kişiliklerinin yanı sıra araştırmacı ve titizlerdir. Hassas bir yapıya sahip olan Başak burcu kadınları çabuk kırılan, nazik insanlardır. Başak burcu kadınları ev ve aile ortamına bağlılıklarıyla bilinirler. Mizah seviyeleri yüksektir. Merhamet ve adalet sahibidirler.

Çalışmayı severler ve çalışma konusunda hiç şikayet etmezler. Azimli yönleri onlarda takdir edilme isteği uyandırır. Başarı için durmadan çabalarlar. Hayatlarını kontrol altında tutmak onlar için önemlidir.

Başak burcu kadınlarının diğer bir özelliği de alıngan olmalarıdır. En ufak bir olumsuzlukta bile üzülebilen Başak kadınları, kırıldıkları kişiyi kolay kolay affedemez. Kin tutmazlar ama süründürürler.