Başak Burcu Diyeti

Abur cuburu en fazla tüketen burçlardan biridir. Ancak bu yiyeceklerden uzak durmalısınız çünkü kalbiniz için tehlikeli olabilir. Tuz, buğday, çavdar ve yağsız sığır – kuzu eti, peynir, zeytin, portakal, limon, kavun, elma, armut sizin ideal yiyecekleriniz olabilir.

Sayılan sağlıklı besinleri tükettiğiniz takdirde doğal bir bakıma da girmiş oluyorsunuz. Bu yiyecekler sayesinde cildiniz parlak ve ışıltılı bir hale gelecektir. Özellikle elma tüketmeniz en çok faydası dokunabilecek besindir.