Başak Burcu Stili

Genellikle abartısız kaliteli ürünler tercih etmekle beraber, takılarıyla kombinlerini renklendirmekten hoşlanırlar.

Ayakkabı ve çantada rahatlıktan yana olan Başak burçları, kullanışları bakımından bir çanta değerlendirilmesi yaparlar. Alışveriş yaparken de genellikle rahat olacakları ve elegant parçaları almayı tercih ederler.

En uyumlu giyinen burçlardan biri olan Başak burcu için siyah, beyaz ve gri renkleri vazgeçilmez olacaktır. Yumuşak dokulu, hafif ve sade giyimler tam Başak burcuna göre.