MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBurçlar Başak Burcu Stili
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji>Başak Burcu Stili
Burçlar

Başak Burcu Stili

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başak Burcu Stili
Abone Olgoogle-news

"Giyim tarzları oldukça sade ve tertipli olan Başak burcu insanları, dolaplarında zamansız giysiler bulundurmayı severler. "

Genellikle abartısız kaliteli ürünler tercih etmekle beraber, takılarıyla kombinlerini renklendirmekten hoşlanırlar.

Ayakkabı ve çantada rahatlıktan yana olan Başak burçları, kullanışları bakımından bir çanta değerlendirilmesi yaparlar. Alışveriş yaparken de genellikle rahat olacakları ve elegant parçaları almayı tercih ederler.

En uyumlu giyinen burçlardan biri olan Başak burcu için siyah, beyaz ve gri renkleri vazgeçilmez olacaktır. Yumuşak dokulu, hafif ve sade giyimler tam Başak burcuna göre.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi