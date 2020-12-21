Başak burcunu 2021'de neler bekliyor?

2021 yılı ruhunuzun daha fazla olgunlaştığı ve hayatınızı büyütmeniz için planladığınız her şeye ulaşabildiğiniz bir yıl olacağa benziyor. Geçen yıl dünyamız durmuş ve çok fazla eski hayatımızı yaşamadığımızdan ilerleme kaydedememiş gibi bir hal vardı üzerimizde hepimizin. Bu sene daha çok becerilerinizi geliştirmek üzerine çabalar göstereceğiniz ve bu şekilde akacak bir yıl olacak.

2021 süresince, çevrenizde başarılı olarak anılacaksınız. Bu yıl isteklerinizin çoğu olacak ve planladıklarınız rayında ilerleyecek gibi gözüküyor. Her zamankinden daha farkındalıklı olacaksınız ve hayatın daha anlam dolu yönlerini keşfedeceksiniz. Belki de bu sene eski hayatınıza nazaran bazı alışkanlıklarınızdan, bırakamadıklarınızdan vazgeçeceğiniz bir yıl olacak.

Eleştirel ve mükemmeliyetçi yapınız yerini daha bazı durumları oluruna bırakan birine dönebilir. Bu yıl, daha ruhani tarafınız ağır basacak. Sosyal projeler veya hayır işleri ile uğraşacaksınız ve hayatınıza çeşitli yönlerde farklılık katacaksınız. Yaptığınız bu çalışmalar ve iyilikler farkında olmadan hayatınıza kolaylık ve huzur katacak. Merhamet dolu yanınız ortaya çıkacak, içinizde sakladığınız şefkatli yönünüz ortaya çıktığında da hayatınıza anlam dolacak. Bu yıl her anlamda iyileştiğinizi hissedeceksiniz.

Başak burcunun 2021'de aşk hayatı nasıl olacak?

2021'de Başaklar için aşk ve evlilik konuları ön planda olacak. Yıl boyunca bu konularda çok fazla tecrübe edineceksiniz. Belki önceden olmadığınız kadar şefkatli yaklaşacağınız meseleler olacak. Daha anlayışlı ve yumuşak bir şekilde ilerleyeceksiniz. Evliler eşine daha çok bağlanırken, bekarlar ilişkiye başlayabilirler. Bu yıl sizler için çok fazla romantizm ve tutku var diyebiliriz.

Bu yıl etrafınızdaki insanlar sizden gerçekten etkilenecek. Siz de bunu hissedeceksiniz. Bunun yanı sıra birçok romantik anlar biriktireceksiniz. Rutin hayatınıza bağlı kalmazsanız çok renkli bir dönem sizi bekliyor olacak. Eşinizin/sevgilinizin de aşk veya evlilik konusundaki görüşlerine güvenebilirsiniz.

Bu yıl aşk anlamında sizler için sert etkiler yok bu sebeple olağan durumlar yaşayacaksınız. Bu da sizler için artan bir duygusallık ve romantizm dolu zaman dilimleri oluşturacak. Sadece bazı yanlış anlaşılmalar, ani soğumalar ve çelişkili ifadelerden kaçınmalısınız. İçinizden geldiği gibi davranın, özgürce kendinizi ifade edin. Düzgün bir dille ve anlayışla yaklaşmak size çok şey katacaktır.

Sosyal çevreniz vasıtasıyla tanışacağınız ya da arkadaşlarınızdan biriyle bir ilişkiye başlama düşüncesi aklınızdan geçebilir. Bu konuda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak bunun gerçek bir sevgi mi yoksa sadece sizi kuşatan koşullardan kaynaklı oluşan bir etkilenme mi olduğunu iyi ayırt edin! Sizi zorlayabilir ve aklınızı karıştırabilir. Ya da bir ilişkiye başlayıp kendinizi zor koşullar içinde bulabilirsiniz.

Başak burcu için Nisan ayı içerisinde öne çıkanlar

Bu zaman diliminde hayatınızda dönüşümsel olaylar önemli gelişmeler olabilir. Kendinizi daha önce deneyimlemediğiniz olayları yaşarken bulabilirsiniz. Bu ay ve mayıs ayı içinde kriz yönetimi konusunda, güçlü olmanız gereken bazı zamanlar olabilir. Bu zamanları iyi atlatmak geleceğiniz için önemli adımlara vesile olacaktır. Konuları büyütmemeye özen gösterin. Abartıdan kaçının ve kendinizi stres altına gereksiz yere sokmayın.

Başak burcu için Mayıs-Temmuz-Ekim ayı içerisinde öne çıkanlar

İstikrarlı bir şekilde yolunuzda ilerleyin. Bazı sıkıntılarınızı bu yılın sonuna saklayın. Büyük kararlarınızı bu yıl biterken vermeye çalışın. Kariyer anlamında bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Rekabet içerisine girip hırsınıza yenik düşmemeye dikkat edin. Sıkı çalışın, hedefinize kilitlenin. Her şeyi aşacaksınız. 21 Temmuz’da Venüs burcunuza girdiğinde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ama 29 Temmuz’da Mars’ta burcunuza girdiğinde hayata karşı duruşunuz büyük önem kazanacak. Fevri davranmamaya özen gösterin. Bu aylarda daha fazla inisiyatif almanız gerekebilir.

Başak burcu için Ağustos ayı içerisinde öne çıkanlar

Ağustos-Eylül aylarında parlayacaksınız, kendinizi iyi hissetmenin yanı sıra bazı adımları atabilmek için bedeninizde güç bulacaksınız. Çeşitli ek sorumluluklar katılacak hayatınıza ama Jüpiter’in size olan olumlu etkisiyle tüm olumsuzluklar dağılacak. Fiziksel olarak da kendinizi en iyi hissettiğiniz şekilde olacaksınız. Moralinizi yükseltecek girişimlerde bulunun, enerjinizi yüksek tutun. Bazen yorulduğunuzu ve dinginliğe ihtiyacınız olduğunu hissedebilirsiniz ama buna rağmen unutmayın ki bu dönem sizin döneminiz.

Karşınıza çıkacak olan olayları düşünerek ve detaylandırarak idrak etmeniz gerekecek. Bu zaman diliminde “yargılama” yapmamalısınız. Zorlayıcı konuşmalar yapmaktan kaçınmalısınız. Önemli ve sizin yapınıza uymayan bazı konular gün yüzüne çıkabilir. Bu konularda gerçekten kelimelerinizi iyi seçmelisiniz yoksa ilerleyen zamanlarda iç dünyanızda halletmeniz gereken ağır meselelere dönüşebilirler. Bu nedenle bu dönemde yapacağınız mantıklı ve sakin konuşmalar; fevrilikten uzak hareketler daha sonra sizin için çok avantajlı durumlara dönüşecektir.

Başak burcu için Eylül ayı içerisinde öne çıkanlar

Planlı ve düzgün bir çalışma stili edinerek bu yeni ayda kendiniz için çok faydalı bir şey yapabilirsiniz. Bu senenin ilk yarısı belki beklediğiniz gibi geçmeyebilir. Ama 2. Yarısında mutlaka doğrudan sonuç alacaksınız. Şevkinizin kırılmasına müsaade etmeyin. Kariyerinizin durumunu iyice analiz edin ona göre adım atın ve ilerleyişinizi yönlendirin. İdeallerinizi ve fikirlerinizi kullanın. Onlar size pratik yol açacak. Çalışmaya devam edin. Bu dönemde çocuk sahibi olma kararı alabilirsiniz.

Başak burcunun 2021'de iş, para ve çalışma hayatı nasıl olacak?

Bütçenizi çok aşmamaya özen gösterir ve bazı gereksiz harcamalarınızdan uzak durursanız bu yıl mali durumunuz çok sarsılmayacaktır. Sıkı çalışma, azim ve plan sizi başarıya götürecek. Eğer bu durumları kontrol edebilirseniz finansal anlamda sizleri çok iyi günler bekliyor. Bu yıl boyunca kontrol yönünüz çok gelişecek.

Başak burcunun 2021'de özellikleri nasıl olacak?

Bu yıl genel anlamda sizleri heyecanlı günler bekliyor. Özellikle ilişkiler anlamında çok hareketli zaman dilimlerine giriş yapıyorsunuz. Adımlarınızı uygun bir şekilde atmanız çok önemli. Doğru hareketleriniz doğru sonuçlara yol açacak. Sevgiyle halledemeyeceğiniz mesele olmadığını göreceksiniz. Şefkat ve merhamet yılınızın ana temaları olacak. İç dünyanızın size birçok soru sorduğu ve sizin onların cevaplarını aradığınız, yüksek farkındalığa ulaşacağınız bir yıl; insanları anlayın. İlişkileri anlayın.

Daha önce yaşamadığınız şeyler yaşayıp, yeni bir benle tanışacaksınız diyebiliriz.

Tam da sizin 2021'inizi anlatacak birkaç cümle;

Duydu beni 'BEN' buluştuk yıllar sonra yeniden…

Başladık birlikte soluk almaya. Zamana karşı yarışırken, içinde kaybolmuşum anıların. Bazen o kadar hızlı koşmuşum ki, geçip gitmişim zamanın üzerinden. Dışında kalmışım kendi zaman dilimimin.

Değerli dostum.

Benim 'BEN' ile buluşmamın ardından beraberliğimiz artık doyumsuz bir paylaşıma dönüştü. Defalarca ertelediğin her şey bir gün seni senle buluşturuyor…