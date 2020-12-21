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Haberler >Mahmure >Astroloji>Oğlak Burcu

Oğlak Burcu Aylık Yorum

OĞLAK BURCU

22 Aralık / 21 Ocak

  • Mottosu: Emek olmadan yemek olmaz!
  • Yönetici Gezegeni: Satürn
  • Elementi: Toprak

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21 Aralık günü hem güneşin sizin burcunuza geçmesi hem de yüzyılın kavuşumu olan Satürn ve Jüpiter’in bir hava elementi olan Kova burcunda kavuşacak olması anlamlar taşımaktadır. Yüzyılın kavuşumu sayılan Satürn ve Jüpiter kavuşumu, bir hava elementi olan Kova burcunda gerçekleşiyor. 21 Aralık tarihinde başlayacak olan bu olağanüstü hareketle ilgili beklentilerinizi sadece o güne sıkıştırmayın. Dünya için de olağanüstü anlamlar taşıyan bu heyecan verici kavuşum, sizin hayatınızda da yön değiştirici bir etki ortaya çıkarabilir.  Güneş’in benliğinizi aydınlattığı bir zamanda diliminde gerçekleşen bu olay sizleri diğer burçlara göre daha fazla etkileyecektir.

İtibarınıza çok önem verdiğiniz için, ilişkinin kirli çamaşırlarını havalandırmayı seven, kusurlarını dile getiren veya onları herhangi bir şekilde geliştirmeyen herkesi artık hayatınızdan çıkarma kararı alıyorsunuz. Son iki yıldır sizleri derinden yaralayan olaylarla başa çıkmak zorunda kaldınız. Şimdi bu kararlar ve yaşadıklarınızın ışığında hayatınızın geri etkileyecek bir düzene giriyorsunuz.

Yılın en önemli güneş tutulması olan 14 Aralık’taki Yay burcundaki bu tutulmayla iş hayatınızda bazı düzenlemeler ya da bazı sorumlulukları artık üzerinizden atma kararı alabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı şu an için bilmiyor olsanız da aralık sonu artık Satürn gezegeninin sizin burcunuzdan çıkmasıyla kendinizi daha fazla güven içinde hissedeceksiniz. Tüm yollar daha fazla açılmış ve engeller daha fazla kalkmış olacak. İçsel meseleleriniz ve bunların günlük hayatınıza sirayeti, artık sizin istediğiniz ve hayal ettiğiniz şekilde olabilir. Bu tutulma etkisi ile aslında bir yandan sağlığınıza da gereken önemi vermelisiniz. Uzun süredir ağrıyan kolunuz, sırtınız ya da dişiniz gibi sorunların kontrollerini yaptırmalısınız. Bir yer ağrı olarak size dönüyorsa demek ki çok çalışarak unuttuğunuz bedeninize gerekli ilgili göstermeniz içindir. Sağlığınızda bu ay şanslı olacağınız için aslında yaptıracağınız kontroller sizler için bir fırsat noktasında olacaktır. Unutmayın ki sağlık en başta gelir. Bu durum biraz dinlenmenizi gerektirirse iş ortamınıza ara verebilirsiniz. Bunu bir kriz haline getirmeyin. Bu durum normaldir. Çünkü bazen insanlar dinlenirler. Koskoca iki yılın yorgunluğu kolay mı?

16 Aralık’ta Venüs’ün Yay burcuna geçmesiyle iç dünyanızda bazı şeyleri gizli götürmek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde daha gizli olmak ya da bazı konularda daha gizemli yaklaşımlar sergilemek durumunda kalabilirsiniz. Pandeminin veya kısıtlamaların daha fazla artacağı bu dönem sizler işlerinizi daha pratik bir yönteme taşıma kararı gündeminiz olabilir. Yaşadığınız tatsız olaylar ya da kazalar, hukuksal mücadeleleriniz ve varsa sağlıkla ilgili konulardaki zorlukları, 2019 yılından bu yana ilişkilerinizde ve evliliğinizde yaşanan kısıtlayıcı ve zorlayıcı şeyleri artık bir rafa kaldırıyorsunuz.  Belki de hiç demediğiniz kadar “kim ne istiyorsa yapsın” diyeceğiniz, eskiye bağımlı olmayan, daha fazla kendinizi düşünen bir dönemine gidiyorsunuz.  Bu aslında başından beri böyle olmalıydı ama ancak bunu hayatınıza yeni dahil edebiliyorsunuz. Bu durum sizi daha özgürleştiriyor olacak.

21 Aralık sonrası Merkür’ün Oğlak burcuna geçmesi ve 30 Aralık’ta Yengeç burcunda dolunay gerçekleşmesinin size verdiği yetkiye dayanarak ilişkilerde artık daha rasyonel bir yön kazanıyorsunuz. Fayda sağlamak ve bunu gözetmek sizin süper güçlerinizden biri olsa da bu ay neyi düşündüğünüz ve neye dikkat ettiğiniz konusunda daha dikkatli olmalısınız. Kendinizi ve özgürlüğünüzü düşünüp bazı geleneklerinizi yıkmalısınız. Çevrenizdeki kişilerden önce sizin düşüncelerinizin önemi daha büyük olmalıdır. Hayatınızdan bu eski düzenin çıkıyor olması daha iyi bir şeyin geleceğine işarettir. İyi şeyleri hak ettiğinize ve iyi şeylerin geleceğine güvenin. Güzel bir ay ve şimdiden güzel bir yıl dileriz. Seneye görüşürüz.

 

 

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