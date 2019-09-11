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Haberler >Mahmure >Astroloji>Oğlak Burcu Zıt Burçları
Burçlar

Oğlak Burcu Zıt Burçları

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Oğlak Burcu Zıt Burçları
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"Oğlaklar, Yengeçlerle tamamen zıt iki burçtur."

Anlaşamaz görünen bu ikili aslında oldukça iyi anlaşır, birbirlerini tamamlarlar. Yengeç burcundan korumayı, sevmeyi, aile olmayı, fedakarlık etmeyi öğrenirken yengeç burçları da onlardan yerine göre ayakta kalmayı ve gücü öğrenecektir.

Fazla hesapçı olan Oğlak burcu insanı aşırı sabırlı, özenli ve düzenlidir. Önlemcilik huyu da çevresindeki insanları bazı durumlarda bunaltabilmektedir. Koç, Yengeç ve Terazi onu fazla disiplinli, sıkıcı ve anlaşılması zor bulabilirler. Güvenilirliklerinden şüpheleri yoktur ama hesapçılık durumları sebebiyle onları bu yüzden itici bulabilirler.

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