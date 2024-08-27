Kitaplı çanta

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gördüğüm bir video bu yönüyle dikkatimi çekti: Resurrected Journals adlı hesapta kitabını postacı çantası gibi askıya takarak kullanan ve omzuna takan bir okurla yapılmış bir mini röportaj var, tasarıma bayıldım!

Kitap fuarları sezonu yakında açılıyor, umarım yayınevleri kitapları kadar kitaplarına eşlik edecek orijinal ve dikkat çekici yan ürünlere bu yıl daha çok kafa yorar, dünya ilham verici örneklerle dolu!

Filmi çekilirse şaşmam

h2o kitap’ın yayımladığı Hüseyin Saylan’ın ikinci romanı “Samsara” katmanlı kurgusuyla dikkat çekiyor. Tıpkı Christopher Nolan’ın “Akıl Defteri” ve “Başlangıç” filmleri gibi. Olayın bir yandan 16. yüzyılda Tophane sırtlarında kurulan rasathanede bir yandan da 21. yüzyılda Cern Laboratuvarları’nda geçmesi, farklı yüzyıllardaki karakterlerin buluşması için harika bir ortam sunuyor.

Haberin Devamı





Bir yanda fizik bilimi, Jahn-Teller metali, kara enerji; diğer yanda reenkarnasyon yaşam-ölüm döngüsü “Samsara”.

Sadece bilim-kurgu değil, hiçlik ve varlık üzerine Nietzsche felsefisi ve Hamlet’iyle Shakespeare’in de masaya yatırıldığı derinlikli, heyecan uyandırıcı bir roman.

Meşguliyet Hastalığı

Güven Çevik’in yeni çocuk kitabı “Meşguliyet Hastalığı”, Altın Kitaplar tarafından yayımlandı. Kitap, görevlerimizi yerine getirirken hayatın tadını çıkarmanın mümkün olabileceğini anlatıyor. Meşgulüz, çok meşgulüz, hep meşgulüz!

Günlük işlerimizi yaparken bazen mutlu anları ihmal ediyor muyuz? Meşguliyetimiz hastalığa mı dönüşüyor? Meşguliyet Hastalığı’na yakalanmadan mutlu çalışabiliriz. Nasıl mı? Tabii ki zamanın değerini bilerek...

Ekşioğlu Tarihi

Yeni bir tarih kitabı raflarda yerini aldı: “Ekşioğlu Tarihi”. Bu eser, sadece bir aile hikâyesini değil, aynı zamanda Türkiye’nin son yarım asırlık dönemini de gözler önüne seren bir çalışma olarak dikkat çekiyor. “Ekşioğlu Tarihi” yazarın ailesinin geçmişini araştırarak geleceği şekillendirme amacını taşıyor. Kitap, Osmanlı arşivlerinden mezar taşlarına, tarihi eserlerden sözlü anlatımlara kadar geniş bir kaynak yelpazesiyle destekleniyor.

“Ekşioğlu Tarihi” ailenin geçmişini öğrenmek isteyenler kadar, Türkiye’nin son yarım asırdaki değişimlerine dair derinlemesine bir bakış açısı arayan okuyucular için de önemli bir kaynak.

Kitabı Profil Yayınları yayımlamış.

Haberin Devamı

Karanlık, komik ve sarsıcı

Billy Pilgrim ve Kilgore Trout gibi eşsiz karakterlerin yaratıcısı Kurt Vonnegut iki önemli eseriyle okurla buluşuyor. Eylül ayında Can Yayınları’ndan çıkacak bu kitaplar. “Wampeter’lar, Foma’lar ve Granfalloon’lar” kitabında ailesine, gençliğine ve bir yazar olarak kariyerine dair anılarını açık yüreklilikle paylaşan Vonnegut, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kaleme aldığı 23 öyküden oluşan “Bagombo Enfiye Kutusu”nda ise içindeki karanlık, komik ve sarsıcı sesi ilk kez duyuran öykülerini bir araya getiriyor.

Dikkatimi Çekti Türkiye’de golf sporunun tarihi

İsmet Aktekin’in GOLF ile İç İçe Geçen 25 Yıllık Anıları” Doğan Solibri etiketiyle raflarda yerini aldı. Süleyman Abay’ın kaleme aldığı kitap önemli, çünkü Türkiye’deki golf sporu adına yayımlanmış çok fazla kitabımız yok. Bu kitap aynı zamanda Türkiye’de golf sporunun nerelerden geçerek bugünlere ulaştığına ışık tutan, bu uğurda uğraş verenleri de ihmal etmeyen bir kadirşinaslık örneği. İyi okumalar.

Haberin Devamı

Kim Ne Okuyor?

◊ Ahmet Ümit, Marcel Proust’un “Swann’ların Tarafı / Kayıp Zamanın İzinde” adlı eserini okuyor.

◊ Mehmet Bozkurt, Murathan Mungan’ın “995 km” adlı romanı okuyor.

◊ Deniz Durukan, Edouard Louis’in “Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümlerini” adlı eserini okuyor.

◊ Süreyyya Evren, Türker Kılıç’ın “Yeni Bilim: Bağlantısallık-Yeni Kültür Yaşamdaşlık” adlı eseri okuyor.

◊ Hüseyin Sıtkı, Gülay Gül’ün “Kuşlar Yuvalarında Uyumaz” adlı eserini okuyor.