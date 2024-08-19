Haftalık Burç Yorumları 19-25 Ağustos 2024 | Dolunay Gerçekleşiyor! Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

19 Ağustos saat 21:25’de Kova burcunda 27 derecede bir Dolunay gerçekleşiyor. Kova bazen kavramları zamanının çok ötesinde hayal eder, o yüzden tam olarak uygulanamazlar. Ama Yeni Ay sayesinde bu devrim niteliğindeki içgörüleri gerçek dünyaya taşıma şansına sahibiz. Sıradışı olaylara ve sürprizlere hazırlıklı ol!

22 Ağustos saat 17:55’de Güneş, Başak burcuna geçiyor. Organize olmanın, dikkat gerektiren aktivitelere bir adım önde başlamanın tam zamanı! Mükemmeliyet arayışından en iyi şekilde yararlanmak için ne yapabileceğini merak ediyor musun? Hemen keşfet ve içsel potansiyelini ortaya çıkar! Unutma, bu fırsatı kaçırma çünkü sen harika şeyler başarabilirsin!

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 19 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber ikili ilişkiler ve sosyal çevre konusunda bazı deneyimlerinizi yeniden hatırlayabilirsiniz. Farklılaşmak zorunda olduğunuzu kabul etmelisiniz. Bu farklılaşmanın yeni çevrelerle ve iş kollarıyla mümkün olduğunu görebilirsiniz. Kendinize koyduğunuz hedefler, ilerlemeniz gereken yol, yol arkadaşlarınız önemli olacaktır.

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Boğa



Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 19 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber hem kariyeriniz hem de hayattan beklentileriniz konusunda önemli kararlar alabilirsiniz.

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İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 19 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber hayatınızda ne için mücadele ettiğinizi, nereye koştuğunuzu daha iyi anlayabilirsiniz. Karar almanın her zamankinden daha zorlayıcı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu sefer konular ve şartlar daha belirgin ve net olacaktır.

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Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 19 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber kaygılı, kararsız hissettiren konulara odaklanabilirsiniz. Bunları aşmak adına kendinize yeni planlar yaparak bugün yaşadığınız zorlukların nedenlerine yönelik çalışabilirsiniz.

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Aslan



Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 19 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber duygusal konuları masaya yatırabilirsiniz. Her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak burada pamuğun kalitesi belirleyici olacaktır. Gerçek, şüpheden uzak, geliştirici ve güvende hissettiren ilişkilerin ayrışacağı bir dönemdesiniz.

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Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 19 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber sizi zorladığını düşündüğünüz konuların aslında sizin tutumlarınızdan doğduğunu fark edebilirsiniz. Bir suçlu aramak, görmezden gelmek yerine kendinize, alışkanlıklarınıza ve günlük yaşama biçiminize odaklandığınızda çözümü bulacaksınız. Her şeyin farkına varmak, sorunları aşmanızı sağlamaz.

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Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 19 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber duygularınızı anlamlandırmak zorlaşabilir. Ne hissedeceğiniz ve bu hislerinizle neler yapacağınız konusunda kendinizi sıkıştırmamalısınız.

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Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 19 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber hem geçmişte hem de bugünde yaşadıklarınızı farklı bir gözle değerlendirebilirsiniz. Hassasiyetten ziyade daha aklı başında ve bilinçli olacağınız, önem verdiğiniz duyguların ya da konuların suistimal edilmeyeceği bir düzen kurmak isteyebilirsiniz.

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Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 19 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber iyi niyetinizden zarar gördüğünüz konular gün yüzüne çıkabilir. Yüzde yüz güvenerek, elinizdeki her şeyi paylaşarak başlattığınız ve sürdürdüğünüz arkadaşlıkların gerçek olmadığını görebilirsiniz. Bu anlamda önemli yüzleşmeler yaşayabilir, şok edici gelişmelere tanık olabilirsiniz.

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Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 19 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber maddi konularda yeni planlar yapmanız gerekebilir. Ödemeler, yatırımlar, borç alışverişi, gelir gider dengesi gibi konularda önlem almanız, tasarruflu olmanız önemli olacaktır.

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Kova



Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 19 Ağustos'ta burcunuzda gerçekleşecek dolunay ile bir şeylerin rövanşını alıp konuyu kapattığınızı görebilirsiniz. Geçmişten bugüne, hayatınızda bir şekilde yer edinen ve sizi etkileyen koşulların farkına varıyorsunuz. Bitmesi gerekeni bitirmek, yenilere yer açmak sizin için daha kolay olabilir.

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Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 19 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber artık bazı hesapları kapatıyorsunuz. Bilinçaltınızda yer edinen ve sizi durduğunuz yerde rahat hissettirmeyen duygularınızdan sıyrılmak adına bu dönemi iyi anlamalısınız.