Çocuk ailenin aynasıdır

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Çocukları kucaklarında anneler duvara vuruyor ve sanki çocuğun başı çarpmış gibi “ah canım, iyi misin, acıdı mı” gibi tepkiler gösteriyor.

Çocuklar, canı acımadığı, kafası gerçekten vurmuş olmadığı halde, ağlamaya başlıyor.

İşte burada psikolog devreye giriyor ve şöyle diyor: “Çocuklar ailelerinin aynasıdır. Tepkilerini ve hatta acılarını anne babaların verdikleri tepkilere göre şekillendirirler.”

Kafası gerçekten duvara çarpmış çocuğa, bir şey yokmuş gibi davranırsanız, ciddi bir şeyi yoksa, ağlamadan, yakınmadan hayatına devam edebilir.

Anne baba tepkisi her şey yani.

Ben yazmadım ki!

Madonna’ya yıllar yıllar önce “Like a Virgin”i soruyorlar.

“Ben yazmadım, yazan kişiyi de sormadım, plak şirketi söylemem için bana verdi, ben de okudum” diyor.

Bu kadar ilgisiz, umarsız, ama bir o kadar da dünyaca ünlü olmak böyle bir şey herhalde.

Ben yine de kendi şarkılarını yazan şarkıcılara daha fazla hayranlık duyuyorum.

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Coppola’ya büyük darbe

Gerçekten akıl almıyor.

Sen Cannes’ı sallayan bir film yap.

Sonra tanıtımına sahte eleştirmen yazıları koyarak o kadar emeği çöpe at.

Usta yönetmen Francis Ford Coppola’nın prömiyerini Cannes’da yapan “Megalopolis” filminden söz ediyorum. Film, Modern Amerika’nın hayali bir versiyonunda geçen bir Roma Destanı olarak tanımlanıyor.

Coppola’nın tüm prodüksiyon masraflarını kendisinin karşıladığı 120 milyon dolarlık bütçeli filmin fragmanı yayına girmesinin üstünden 12 saat geçmeden yayından çekilmek zorunda kaldı.

Fragmanının yayından çekilme nedeni Pauline Kael, Roger Ebert ve Rex Reed gibi ünlü film eleştirmenlerinden Coppola’nın “The Godfather” ve “Apocalypse Now” gibi filmlerine yapılmış gibi görünen yorumların yer aldığı 30 saniyelik açılış sekansı.

Eleştirmenlere atfedilen ifadelerin hiçbiri onların incelemelerinde bulunmadığından alıntıların uydurma olduğu ortaya çıktı.

Fragmanı hazırlayan Lionsgate’ten şöyle bir açıklama geldi:

“Lionsgate, ‘Megalopolis’ fragmanını derhal geri çekiyor. İnceleme sürecimizdeki bu affedilemez hata nedeniyle ilgili eleştirmenlerden ve Francis Ford Coppola ile American Zoetrope’tan en içten özürlerimizi sunuyoruz. Bunu biz batırdık. Üzgünüz.”

Pes!