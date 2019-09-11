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Haberler >Mahmure >Astroloji>Oğlak Burcu Sağlığı
Burçlar

Oğlak Burcu Sağlığı

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Oğlak Burcu Sağlığı
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"Oğlaklar çoğunlukla eklem bölgelerinden şikayetçi olurlar. "

Oğlaklar çoğu zaman hareketsizlerdir ve iş dönüşlerinde eklenen fazlaca yorgunluk nedeniyle de kafalarını kaldıramayacak kadar uykulu bir durumda olurlar.

Dişleri hem sağlam hem de hassas olan Oğlak burçlarının diğer bir şikayetçi oldukları kısımları da, melankolik yapıları sebebiyle sık sık psikolojik destek almak istemeleridir. Fazla stres altındadırlar.

Baskı ve zor şartlar için güçlü bir dayanıklılığı vardır. İş hayatında kendilerini fazlaca yoran Oğlak burçları bünyelerinin verdiği tepkilere kulak verir ve onları dinleyerek daha sakin bir çalışma temposu için kendini hazırlar. Yüksek tansiyon ve uykusuzluk gibi problemler sıkça görülebilir. Kemikleri güçsüzdür. Bu durum için sporu günlük bir rutin haline getirmek Oğlak burçları için güçlenmelerine yardım edecektir.

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