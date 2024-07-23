Bodrum’dan haberler

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Mekânların neredeyse yarı sı dolu yarısı boş, konserler iptal ediliyor.

Bazı mekânların ise dolu gözükmek için davetlilere yüklendiği, sosyal medya fenomenlerini bedavadan ağırladığı konuşuluyor.

Ama o da nereye kadar!

Pandemi, savaş derken şimdi de açgözlülüğün getirdiği pahalılık önce esnafı sonra da müzisyenleri vurdu, daha da vuracak gibi duruyor.

Yazın bitmesine, okulların açılmasıyla şehre dönüşe yaklaşık 1 ay var ve tablo ne yazık ki halen parlak değil.

Ateşe düştüm ah!

Geçen hafta sıcaklardan ufak bir bayılma tehlikesi atlatmış, Antalya’da sahnede fazla sıcağa dayanamayıp vantilatörü yüzüne çevirmiş ve ertesi gün 39 derece ateşle yatak döşek yatmış biri olarak yazıyorum...

Terliyken klimalardan, vantilatörden, havalandırmalardan uzak durun.

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Hayatımda ilk kez yazın bu kadar hasta oldum.

Bu sıcakta boğaz ağrısı, ateş hiç çekilmiyor.

Bugün yağmur bekleniyormuş İstanbul’da ama hava sıcaklığı aynı olacakmış.

Yani 34-35 derecelerde.

Hafta sonu da öyle.

Yani yağmur yağsa bile yanacağız.

Klimalardan medet ummak yerine vücudumuzu yeni hava koşullarına alıştıralım.

Hastalanıp ilaç deposu olmaktan iyidir.

Yükseliş, Zirve, Düşüş ve Yeni Bir Başlangıç

Arda Turan belgeseline az kaldı, 16 Ağustos’ta izleyiciyle buluşacak.

“Arda Turan: Yüzleşme”, yetenekli, sevilen ve bir o kadar da tartışılan Arda Turan’ın kendisiyle yüzleşmesini konu alıyormuş.

“İzleyiciler belgeselde başarılı bir futbolcunun zaferlerine, karşılaştığı zorluklara ve kararlı ruhuna şahit olurken, aynı zamanda hatalarını ve kariyeri hakkındaki itiraflarını da keşfedecekler” diyor açıklamada.

Umut Aral’ın yönettiği belgeselde başlıklar da hayli sert ve iddialı: “Yükseliş”, “Zirve”, “Düşüş” ve “Yeni Bir Başlangıç”.

Yapımın, hem spor dünyası hem de genel izleyici için hayata dair çok şey söyleyeceği belli.

Sadece spor ya da sporcu belgeseli olarak değerlendirmemek, her kesime tavsiye etmek lazım.