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Haberler >Mahmure >Astroloji>Oğlak Burcu Şifalı Bitkileri
Burçlar

Oğlak Burcu Şifalı Bitkileri

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Oğlak Burcu Şifalı Bitkileri
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"Oğlak burçlarının doğum haritalarında Satürn gezegeni hakimdir."

Yükselen Oğlak ve Oğlak burçları sırt ağrıları, siyatik, ishal gibi bağırsak problemleri yaşayabilirler. Kemikler, boğaz ve dişler Oğlak burçlarının en çok dikkat etmeleri gereken bölgeleridir. Bu sorunlar için doğal bir çözüm aranıyorsa binbirdelik otu ve adaçayı dertlerine deva olacaktır.

Özellikle romatizma. siyatik, ishal, uykusuzluk gibi konularda etkili bir bitkidir. Satürn açılarına sahip kişilerde şifa kaynağıdır. Bir çay kaşığı bitki, bir fincan kaynar suda haşlanır ve demlenmesi için bekletilerek ılık olarak tüketilir.

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