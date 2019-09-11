Oğlak Burcu Şifalı Bitkileri

Yükselen Oğlak ve Oğlak burçları sırt ağrıları, siyatik, ishal gibi bağırsak problemleri yaşayabilirler. Kemikler, boğaz ve dişler Oğlak burçlarının en çok dikkat etmeleri gereken bölgeleridir. Bu sorunlar için doğal bir çözüm aranıyorsa binbirdelik otu ve adaçayı dertlerine deva olacaktır.

Özellikle romatizma. siyatik, ishal, uykusuzluk gibi konularda etkili bir bitkidir. Satürn açılarına sahip kişilerde şifa kaynağıdır. Bir çay kaşığı bitki, bir fincan kaynar suda haşlanır ve demlenmesi için bekletilerek ılık olarak tüketilir.