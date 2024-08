İzmir gibi enerjik, İzmir gibi doğal ve İzmir gibi pozitif

Haberin Devamı

RİSK ve fırsatlara karşı ‘yumurtaları aynı sepete koymamak’ söylemi iş yaşamının olmazsa olmazlarından… Bu söylemden hareketle birçok girişimci, ana işlerinin yanı sıra farklı alanlara da yatırım yapma arzusunda oluyor. 1994’te kent ekipmanları ile donatı malzemeleri sektöründe faaliyet gösterme hedefiyle kurulan ve bugün İzmir’den tüm dünyaya çocuk oyun parkları üreten Cemer Kent Ekipmanları’nın kurucusu Fuat Eroğlu da bu misyonla hareket edenlerden... İkinci kuşakla birlikte Eroğlu, şimdi de gıda takviyesi sektörüne adım attı. Fuat Eroğlu ve ikinci kuşaktan kızı Büşra Eroğlu ile hem yeni girişimleri Sidrex’in doğuş hikayesini hem de gelecek planlarını konuştuk.

FARKLI BİR YOL İZLEDİ

Fuat Eroğlu, herkesin yaptığını yapmaktansa yapılmayanı yapmayı kendine ilke edinmiş. Bu ilkeyle para odaklı değil de evrensel standartlara sahip doğru olan ürünü piyasaya sunma hedefiyle 1994’te Cemer Kent Ekipmanları’nı kurmuş. Kent ekipmanları ve donatı malzemeleri sektöründe birçok yeniliğe ve ilke imza atmış. Süreç içinde çocuklar için oyun parklarından gençler ve yetişkinler için macera parklarına, çocuklar, yetişkinler ve engelliler için fitness aletlerinden yer zemini için kauçuk üretimine sektöründe önemli bir aktör olmayı başarmış. Hem döviz kaybının önüne geçmiş hem de Amerika’dan Avustralya’ya kadar birçok ülkeye ihracat yapan bir şirket yaratan Eroğlu, mevcut başarı hikayesinin yanına yeni bir halka daha ekleme arayışına girmiş. Fuat Eroğlu, şöyle devam ediyor:

YENİ SEKTÖR ARAYIŞI

“İkinci kuşak da artık işin içinde. Oğlum Aziz Burak ile kızım Büşra Eroğlu da aile şirketimizi büyütmek adına emek veriyor. Yeni arayışlarla birlikte daha geniş kitlelere ulaşacak bir alana odaklanmak gerektiği fikrinde birleştik. Gıdaya fokuslandık. Tam da bu süreçte 2016’da Ege Üniversitesi Teknoparkı’nda kurulan NPROC ile yolumuz kesişti. Bu şirket gıda, sağlık ve kozmetik endüstrisinde kullanılan bitki temelli hammadde üretme hedefiyle kurulmuştu. Bu firmaya 2019’da ortak olduk. Bir süre sonra şirketin tamamını satın aldık.”

IŞIK SAĞLIKLI BESLENMEDEN

Pandemiyle değişen yaşam koşullarıyla birlikte sağlıklı beslenmenin önem kazanması NPROC için de yeni fikirlerin filizlenmesine yol açmış. Büşra Eroğlu da ciddi know-how ve Ar-Ge gerektiren önemli bir teknolojik üretim yeteneğine sahip olmanın verdiği güçle gıda takviyesi alanında global bir marka yaratmaya karar verdiklerini söylüyor ve ekliyor: "Cemer’deki gibi yenilikçi ve ilklere imza atma hedefiyle Sidrex doğdu. İhtiyaca özel formüle edilmiş Olivia, Zzen, Milk Thistle, Lipo Iron, Pro Men’s Once Daily, Repro Women’s Once Daily ve Slm-X ürün portföyümüzle de bitkilerin dönüşüm hikayesi yolculuğumuz 2024 Mayıs’ta başladı. Premium ürünler olsun istedik. Güneşin neredeyse her gün yüzünü gösterdiği bu topraklarda yetişen bitkilerin gücünden ilham alan Sidrex, yenilikçi gıda takviyesi olarak sağlık ve wellness dünyasına yepyeni formüllerle daha sağlıklı bir yaşam sunuyor. Her ürünümüz, doğanın bize sunduğu, bilimsel temellere dayanan vitamin, mineral ve bitkisel içeriklerle uzmanlar tarafından ve ihtiyaçlar doğrultusunda özenle tasarlandı.

TOPRAKSIZ TARIM DA GÜNDEMDE

SİDREX’in Marka Direktörü Büşra Eroğlu, NPROC’un ekstre ve toz ekstre üretimi yaptığını söylüyor, özellikle toz ekstre üretimi yapan az sayıdaki kurumlardan biri olduklarını paylaşıyor. Eroğlu, “Gıda takviyesi alanında faaliyet gösteren birçok kurum toz ekstrelerini yurtdışından ithal ediyor. Bizim en büyük avantajımız bunu kendimizin üretmesi ve izlemesi. Ama bitki temininde sıkıntı var. Doğru bitki gelmeyince etken madde anlamında sıkıntılar olabiliyor. Biz sözleşmeli tarım modeliyle bunu belli bir noktada çözüyoruz. Şimdi gündemimizde topraksız tarımla safran üretmek var” diyor.

GÜCÜNÜ İZMİR’DEN ALDI

BÜŞRA Eroğlu, Sidrex’in fiziksel aktiviteyi, doğallığı ve zindeliği desteklediğini belirtiyor ve ekliyor: “Tarihte modern tıbbın İzmir’de başladığı görülüyor. Yaşadığımız kentin bu özelliği, Sidrex markasını yaratırken bize yol gösterdi. Ayrıca Ege Üniversitesi Teknoparkı’nda doğan bir gıda takviyesi markası olarak, FDA onaylı tesislerde üretim yapma konusunda yine İzmir’in öncü özelliğinden ilham aldık. Böylelikle bitkilerin dönüşüm hikayesini başlatarak Sidrex’i yarattık. Sidrex; İzmir gibi enerjik, İzmir gibi doğal ve İzmir gibi pozitif bir marka.”

BİTKİNİN DEĞERİNE

DEĞER KATIYORLAR

BÜŞRA Eroğlu, Sidrex’in tüketiciyle eczane ve hekim kanalının yanı sıra e-ticaret platformlarıyla buluştuklarını kaydediyor. Mevcut Ar-Ge ekibinin yanında bir de bilim kurulunun bulunduğunu anlatan Eroğlu, “Gıda takviyesinde şu anda 7 ürünümüz var. Bunları daha da artırmak istiyoruz. Bitkinin değerine değer katıyoruz. Mevcut ürünlerin yanı sıra dermokozmetik alanında da olmak gibi hedefimiz var" diye konuşuyor.

KISA KISA

Fuat Eroğlu, tüm şirketlerini holding çatısı altında toplamak istiyor. İkinci kuşaktan Aziz Burak Eroğlu, Cemer Kent Ekipmanları’nın genel müdürü. Büşra Eroğlu ise hem Sidrex’in marka direktörü ve NPROC’un genel müdürü.

Büşra Eroğlu, NPROC olarak Türkiye’de ve dünyada gıda takviyesi, kozmetik üreten birçok firmaya hammadde ve ürün formülasyon aşamasında geliştirme yaptıklarını, danışmanlık verdiklerini söylüyor.

Hammadde üretimine yönelik geliştirilmesi gereken alanlara dikkat çeken Fuat Eroğlu, amaçlarından birinin toz ekstraktörleri ve daha ileri aşamada ise saf molekül üretmek olduğunu paylaşıyor.

Okyanus Yedilisi’nde dört kanalı yüzerek geçen dünyadaki ilk ve tek Türk kadını unvanlı Bengisu Avcı, Sidrex’in marka elçisi. Büşra Eroğlu, başarılı sporcuya sponsor olduklarını ifade ediyor.