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Haberler >Mahmure >Astroloji>Oğlak Burcu Olumlu Yönleri
Burçlar

Oğlak Burcu Olumlu Yönleri

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Oğlak Burcu Olumlu Yönleri
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"Özgüvenli ve ince düşünceli olan Oğlak burçları için en önemli olay kazanma ve daima başarı elde etmektir."

Sorumluluk sahibidirler ve geleneklerine de sıkı bir şekilde bağlıdırlar. Sabırlıdırlar. Mantık yürütme yetenekleriyle birçok sorunu da kolaylıkla çözüme kavuşturabilirler. Zaman kullanımı bakımından oldukça iyilerdir. Tarihlere her daim uyar, günü gününe planlayarak çalışmalarını gerçekleştirirler.

Azim ve hırs Oğlak burçlar için anahtar kelimelerdir. Hayat deneyimlerini diğer insanlarla paylaşmaktan çekinmez ve tanımadığı insanlara karşı da temiz bir kalple yaklaşırlar. Oldukça hassas bir yapıları vardır. Bu yüzden sürekli psikolojik destek almak durumunda kalabilirler.

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