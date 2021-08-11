Oğlak burcu adına en etkili değerli taşlar; lal taşı, jasper, malahit taşı olarak sıralanabilir. Bu taşlar içerisinde Jasper taşı, oğlak burcu bireyleri için sembolize olan doğal taştır. Oğlak burcu bireylerinin kararlılık ve sevgi duygularını besleyen etkili bir taştır. Volkanik yapısı olan Jasper taşı; opaktır. Türkiye çapında bu taşı bulmak oldukça kolaydır. Jasper taşının üzerinde bulunduran oğlak burcu bireylerinin daha başarılı işlere adım atar ve özgüvenleri artar.

Oğlak Burcu Taşı Nedir ve Hangisidir?

Oğlak burcu bireylerini sembolize eden taş; jasper taşıdır. Sabır taşı olarak tanımlanır. Bağlılığı ifade eder. Genel olarak volkanik kütlelerin içerisinde, büyük ölçülü parçalar halinde bulunmaktadır.

Oğlak Burcu Değerli Taşlarının İsimleri

Oğlak burcunun değerli taşlarının isimleri; lal taşı, akik, florit, ametist, jasper, inci, kaplangözü, oniks, malahit, turmalin ve turkuaz şeklinde sıralanabilir. Bu taşların içerisinde lal ve jasper taşı, oğlak burcu bireylerine çok iyi gelen taşların içerisinde yer almaktadır.

Oğlak Burcu Değerli Taşlarının Özellikleri

Oğlak burcu değerli taşlarının içerisinde bulunan jasper taşı; kararlılık, inanç ve sevgiyi sembolize eder. Dalak, mesane ve karaciğeri güçlendirir. Erkeklerde erkeksi özelliklerin artmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra hormonal dengeyi korur. Vücudu toksinlerden temizler. Cesaret ve kuvvet taşıdır. Bireysel bağımsızlık adına gereken yürekliliği ve cesareti sağlar. Vücudun kan yapmasına destek olur. Bereket getirir.

Malahit taşı; yatıştırıcı bir taştır. Bireyin çok rahat uyku çekmesine destek olur. Taşıyan bireyin üzerinde enerji ve çokça neşe sağlar. Duygusal olarak bireyi hassas hale getirebilir. Vücudun üstünde ağrılı olan kısma temas ettirildiği zaman hafifleten özelliğiyle yararlı olmaktadır. Hücrelerin hızlıca yenilenmesine destek olur. Cesaret vererek, korkulardan arındırır. Bireyler arasında yer alan empati ve iletişimi arttırır. Kanda bulunan oksijen oranını arttırır. En önemli özelliği ise doğum esnasında kolaylık sağlamasıdır.

Kaplangözü; kabuslar açısından oldukça etkili bir taştır. Bunun yanı sıra astım hastalarına çok iyi gelmektedir. Zihnin boşalmasına ve rahatlamasına destek olur. Bireylerin iyi yanlarını görmeye destek olur. Cesareti arttırır ve amaçları hatırlatır. Bireylerin olaylara kesin bir bakış açısıyla bakmasına yardımcı olur. Sindirim sistemini düzenleyen etkisi vardır. Nazardan korur. Bunların dışında sindirim sistemini olumlu etkiler.

Granat veya lal taşı; oğlak burcu bireyleri açısından oldukça etkili bir taştır. Oğlak burcu bireyleri açısından negatif enerjiyi pozitife çeviren lal taşı; aşka ve sadakate ilham vermesi, kötü düşüncelerden kurtulmaya olanak tanıması, vücudu güçlendirmesi ve bireysel şekilde özgüven aşılamaya yardımcı olur. Kırmızı ve kahverengi bir rengi bulunan ve kristalimsi yapıda olan bu taş oldukça benzersiz bir görünüme sahiptir. Lal veya granat taşı; oğlak burcu bireylerinin daha olumlu olmalarına, dünyaya pozitif bakış açısıyla bakmalarına yardımcı olur.

Oğlak Burcu Taşlarının Renkleri

Oğlak burcu taşlarının renkler; kırmızı, kahve tonları, yeşil şeklinde sıralanabilir.

Oğlak Burcu Hangi Taşları Nasıl Kullanmalı?

Oğlak burcu bireyleri; kendilerine uygun olan taşları alarak, kolye, bileklik, tespih şeklinde kullanmalıdır. Oğlak burcu bireyleri; lal veya granat taşı, jasper taşı, malahit taşı, kaplangözü, turkuaz, oniks, ametist turmalin, inci gibi taşları tercih edebilirler.