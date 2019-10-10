Oğlak Burcu Kadını

İçlerindeki enerji onlar için engel teşkil edebilecek bir niteliktedir. Macera kadını değildir. Oturup düzgünce düşünmeden kesin bir karara varmaz. Oğlak burcu kadınları yaşantılarında heves ve geçici durumlara asla yer vermez. Partneri oğlak kadınıyla ciddi bir birliktelik düşünmüyorsa Oğlak kadını ondan ayrılmayı tercih edecektir.

Oğlak kadını kolay affeder ama kırıldığında da unutmaz. Kırıldığı kişiler üzerine intikam planları kurmaz, iyi yüreklidirler. Erkekler genel olarak fazla zeki olmayan ve sadık kadınları tercih ederken Oğlak kadınları da bu uyumu sağlamak için bir nevi rol oynama gereği duyar. Rolleri erkeklerini elde ettikleri anda son bularak evde sözü geçer durumuna yükselebilirler.