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Haberler >Mahmure >Astroloji>Oğlak Burcu Diyeti
Burçlar

Oğlak Burcu Diyeti

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Oğlak Burcu Diyeti
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"Çalışkan bir yapısı olan Oğlak burçları zaman zaman öğünlerini atlamak durumunda kalabiliyorlar. "

Size zarar verecek olan bu durum, vücudunuzdaki vitamin ve mineral dengesini de bozacaktır. Oğlak burcu, diz, diş, kulak ve deriyi temsil ettiği için lahana, kereviz, yağsız etler, limon, portakal, inek sütü, her türlü peynir, balık, yumurta sarısı, buğday ve inciri sıklıkla tüketmeleri gerekmektedir. Kayısı ve badem yiyerek kuru ve alerji eğilimi bulunan ciltleri de koruyabilirsiniz.

Diyete kolaylıkla adapte olabilecek burçlardan birisi olan Oğlak burcu insanları, kararlılık, sabır ve disiplinli olduğu için diyeti bırakma isteğini dizginleyebilirler. Aynı zamanda biraz dik başlı olan Oğlak burçları, bir uzmanla çalışıyor ise uyum sağlamakta güçlükler yaşayabilir. Yüksek disiplinli zorlu bir diyetin üstesinden kolaylıkla gelebilecek bir burçtur.

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