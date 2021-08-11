Oğlak burcu gezegeni etkileri Oğlak burcunda olan kişilerin hangi tercihler yapma eğiliminde olduklarını belirleyebilmektedir.

Oğlak Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir?

Oğlak burcu gezegeni ve yöneticisi Satürn gezegeni olarak bilinmektedir. Satürn Oğlak burcu gezegeni ve Oğlak burcu olan kişilerin yaşamlarında birçok alanda etkisini gösteren bir gezegen olarak bilinmektedir.

Oğlak Burcu Gezegeninin Etkileri Nelerdir?

Oğlak burcu gezegeni Satürn etkisel olarak Oğlak burçlarının yaşamlarında zor ve sıkıntılı günler geçirmeden rahat etmelerinin mümkün olmadığı şeklinde özellikler göstermektedir. Oğlak burcu Satürn etkisinden ötürü hayatı zorlu bir yol olarak görürken mücadeleci olmanın ve fedakar olmanın iyiliğe ulaştıracağına inanmaktadır. Satürn etkisi bu burçta zorlanmalara ve zorluk karşısında elde edilen başarılarla kendini göstermektedir. Satürn etkisi Oğlak burcunda daralma ve sınırlama hayatın zorluklarını çekerek bir yere gelme eğilimini göstermektedir.

Oğlak Burcu Gezegen Hareketleri Nasıl Gerçekleşir?

Oğlak burcu gezegeni olan Satürn gezegeni oldukça hareketli olduğundan dolayı Oğlak burcu olan kişiler anlık duygu değişimi olan kişilerdir. Değişken bir gezegenin yönetici gezegen olmasından dolayı Oğlak burcu olan kişilerde karar değişikliği ve fikir değişikliği sık rastlanmaktadır.

Oğlak Burcu Gezegeninin Özellikleri Nelerdir?

Oğlak burcu gezegeni olan Satürn gezegeninin özellikleri hayatın zorlukları karşısında Oğlak burcu olan kişilerin mücadeleci özelliklerini ortaya çıkarmaktadır. Satürn etkisi dakik ve zamanlamaya özen göstermek ve disiplinli kişiler olmalarını da sağlamaktadır.

Oğlak burcu yönetici gezegeni Satürn özellikleri arasında daha maddiyata önem vermek ve maddi konularda garantici olmak eğilimi ortaya koymaktadır. Satürn özellikleri arasında konum belirleme içgüdüsü kendini bir yerde tutma ve statü isteği ortaya çıkmaktadır. Değişken özellik göstermelerinin yanında Oğlak burcu kişilerinde özellikle maddi zenginlik arayışı ve refah hissi yüksek amaçları olarak değişim göstermemektedir.

Satürn düşünce ve istikrarın yanında somut ödüller kazanmayı da desteklemektedir. Oğlak burçlarında Satürn etkisiyle sorumluluk sahibi olmak ve çevresine fayda vermeyi öncelik kabul etmeleri özellikleri arasında yer almaktadır.

Satürn zorluklarla mücadele etme, acıyı ve korkuyu yaşayarak sonunda istenilen mevkiye veya duruma ulaşma konusunda etkiler gösterdiği için Oğlak burcu kişileri de bu özellikleri yaşamlarında göstermektedir.