Afrika'ya ihracatın tam zamanı

Haberin Devamı

Adana Hacı Sabancı OSB’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Afrika’ya İhracat Fırsatları’ etkinliğine iş dünyası yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte yıllık 700 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiren kıtaya daha fazla ihracatın yolları anlatıldı.



Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, AOSB Seyhan Salonu’nda, 2blackdot Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen ‘Afrika’ya Fırsatları’ konulu etkinliğin açılışındaki konuşmasında, daha fazla üretim ve ihracat için alternatif pazarların önemine vurgu yaptı.



Sütcü, uluslararası rekabette zorlanılan bir dönemde yeni pazarların yeni fırsatlar sunduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin organizasyonunu önemsediklerini bildirdi. Sütcü, “Salonu dolduran hepinize teşekkür ediyorum. OSB Yönetimi olarak sadece altyapıyla değil, akla gelecek her alanda sanayicinin yanında oluyoruz. Adana ihracatının yarısından fazlası bölgemizden gerçekleştiriliyor. Ama yetmez diyor daha da artması için çaba sarf ediyoruz. Afrika’yı da ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz gereken bir pazar olarak önemsiyoruz” dedi.



HER ÜRÜNÜN HER SEKTÖRÜN İHRACAT İMKANI VAR



Dünya Sektörlerarası İş Birliği Forumu Başkanı Utku Bengisu da yaptığı konuşmada Afrika’nın atlaslarda diğer kıtalardan daha küçük çizildiğine dikkat çekerek 54 ülkesi bulunan kıtanın Türkiye’nin dış ticaretine hamle yaptıracak kadar değerli olduğunu söyledi.

KÜÇÜK ADIMLAR

Haberin Devamı

Coğrafi ve tarihi yakınlığıyla bilinen Afrika’nın her yıl 700 milyar doları geçen ithalat gerçekleştirdiğine vurgu yapan Bengisu, “Odaklanma ve atılacak küçük adımlarla 35.5 milyar dolarlık ihracatımızı üç haneli rakamlara ulaştırabiliriz” dedi.





Bengisu, sözlerine şöyle devam etti:

AFRİKA DİASPORASI YENİ KAPILAR AÇTIRABİLİR

“2050 yılında 2.5 milyarlık nüfusa sahip bir Afrika olacak. İğneden ipliğe üretilen her ürünün bu pazarda şansı var. Benim iş insanlarımıza önerim ne üretiyorsanız o ürünle Afrika pazarını hedefleyin. Kıtanın Fransızca konuşulan ülkelerine Fransızca, İngilizce konuşulan bölgesine İngilizce, Arapça konuşulan kısmına Arapça broşür ve etiketlerinizle gidin. Sosyal medyayı bu dillerde ve bölgelere göre değerlendirin. Ayrıca dünya genelinde bir Afrika diasporası oluştuğunu unutmayın. Afrika’daki müşteriniz size dünyanın bir başka ülkesine ihracatın kapısını açtırabilir” diye konuştu.



Türkiye’de 370 bin Afrikalı öğrencinin eğitim aldığını ve öğrenci olduğunu anlatan Bengisu, “Adana’daki üniversitelerde de bin 200 Afrikalı öğrenci olduğunu öğrendim. Bu Adana ve bölge şirketleri için önemli bir değer. Bu öğrencilerle irtibata geçip, ticaret elçisi olarak görev verebilirsiniz. Afrika pazarında başarılı olmak için sadece odaklanmak yeter” dedi.



TEYİTLİ AKREDİTİF ÇÖZÜM OLABİLİR

Haberin Devamı

Dış Ticaret Uzmanı Turan Akın da ihracatta rekabetçiliği yakalamanın uygun fiyatlı hammaddeye de bağlı olduğuna dikkat çekti.

Akın, şöyle devam etti:



“Bilindiği gibi hammadde uygun fiyat ve uygun vade ile alınabilirse rekabette öne geçilebiliyor. Çoğu KOBİ hammadde finansmanını peşin veya peşin ödemeli akreditifle sağlıyor oysaki belge kapsamında vergi ve gümrük avantajı elde edebilirler. Çeşitli eğitimlerle, seminerlerle dış ticaretin finansmanında daha bilgili olup bu güçle tedarikçilerle pazarlık yapılıp vadeli alıma yönelebilir.



RİSKLERİ BİLEREK PAZARDA OLMAK ÖNE GEÇİRİR



Uluslararası güvenlik ve strateji alanlarının etkin ismi Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Koç da iş insanlarının Afrika pazarında riskleri bilerek ve gelişmeleri takip ederek daha başarılı olabileceklerine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:



“Küresel rekabet, bölgesel ve yerel aktörler, siyasi istikrarsızlık, darbeler, iç savaş, ayaklanma, terör, kronik yoksulluk ve yolsuzluk alt başlıklarından oluşan güvenlik parametrelerine sahip bir Afrika var. Bunları bilerek o pazarda olmak daha etkin ve kalıcı olmayı beraberinde getirir”