Ağzınızı marul suyu ile çalkalar mısınız? Kulağa garip geliyor ama uzmanlar diş çürüklerini önlediğini söylüyor

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Belçika'daki araştırmacılar, bir ağız suyu markasını inceledi ve içinde yemek borusu ve kolorektal tümörlere neden olabilecek iki bakteri seviyesini artırdığını iddia etti. İki hafta boyunca marul suyu tüketmenin diş eti iltihabını azalttığı ve diş eti hastalığı olan hastalarda sağlıklı bakteri düzeylerini artırdığı görüldü.

Batı İskoçya Üniversitesi'nden Mia Burleigh ve Siobhan Moran, ağız suyuna alternatifler arayan sporcularda nitratın ağız sağlığı üzerindeki etkisini inceledi.İki hafta boyunca marul suyu tüketmenin diş eti iltihabını azalttığı ve diş eti hastalığı olan hastalarda sağlıklı bakteri düzeylerini artırdığı gözlemlendi.

Ayrıca yüksek düzeyde nitrat içeren pancar suyunu içmenin, egzersiz sırasında dişleri asitli spor içeceklerinden ve karbonhidrat bakımından zengin sporcu jellerinden koruduğunu buldular.

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Çalışmanın yazarları The Conversation'a şunları söyledi: “Çalışmamız dişeti hastalarından (periodontal) alınan plak örneklerinin nitratla tedavisinin sağlıklı bakteri düzeylerini artırdığını ve asit oranını azalttığını gösterdi. Örneğin, iki hafta boyunca marul suyu tüketmek diş eti iltihabını azalttı ve diş eti hastalığı olan hastalarda sağlıklı bakteri düzeylerini artırdı. Artan kanıtlar nitratın ağız sağlığının temel taşı olduğunu gösteriyor. Bir porsiyon sebzeyi çıtır çıtır yemek, ağız hastalıklarını önlemeye veya tedavi etmeye yardımcı olabilir ve ağzı taze ve sağlıklı tutabilir.”

Diş eti iltihabı diş etlerinde kızarıklık, şişlik ve kanamaya neden olur. Periodontitis, dişleri destekleyen yumuşak dokulara ve kemiklere zarar verir. Bu durum diş kaybının yanı sıra kalp-damar hastalıkları, demans, diyabet ve romatoid artrit gelişimine de zemin hazırlayabilir.Yetersiz diş fırçalama ve diş ipi kullanımı, diş ve diş etlerinde yapışkan bir bakteri tabakası olan plak birikmesine yol açar, bu da diş çürümesine ve diş eti hastalığına neden olur. Ispanak, marul ve pancar gibi yapraklı yeşillikler vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve nitratlar açısından zengindir.Nitratlar ağız içindeki bakteriler tarafından nitrik okside dönüştürülebilir. Bu, kötü bakterilerin aşırı çoğalmasını önlemeye ve ağız asiditesini azaltmaya yardımcı olur.

Güçlü antiseptik gargaralar bazen diş eti hastalığını tedavi etmek için kullanılır, ancak bunlar hem iyi hem de kötü bakterileri yok edebilir. Dr. Burleigh ve doktora adayı Bayan Moran, ıspanak, lahana veya pancarın ya da günlük bir bardak marul suyunun olumsuz yan etkilere neden olmadan anında sağlığa faydalı olduğunu söyledi.

Diş Hekimi Mustafa Tuğra Kaya, ağız sağlığının genel sağlığımızın önemli bir parçası olduğunu söyledi ve nitratın ağız sağlığı açısından önemini şöyle sıraladı:

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1. Diş Çürükleri: Nitrat içeren gıdaların tüketimi, diş çürüklerini azaltabilir. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler ve pancar gibi nitrat açısından zengin besinler, ağız içi bakterileri kontrol ederek diş sağlığını destekler.

2. Diş Eti Sağlığı: Nitrat oksit, diş etlerinin iltihaplanmasını önleyebilir. Bu, diş eti hastalıklarının riskini azaltır ve ağız sağlığını korur.

3. Ağız Kokusu: Nitrat içeren gıdalar, ağız kokusunu azaltabilir.

Kaya, ağız sağlığımız için bol miktarda yapraklı yeşil sebze tüketmek gerektiğini, ıspanak, marul ve pancar gibi nitrat açısından zengin sebzelerin diş problemlerini başlamadan önlemeye yardımcı olabileceğini, ayrıca, ıspanak, lahana ve pazı gibi yapraklı yeşillerin sağlıklı diş etlerini korumak için mükemmel bir seçenek olduğunu ifade etti.

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Marul suyu gerçekten işe yarıyor mu?

Diş Hekimi Mustafa Tuğra Kaya, marul suyunun nitrik oksit seviyesini artırmasının, ağız sağlığı açısından bazı olumlu etkilere sahip olabileceğini ancak tek başına kullanımının nitrik oksit seviyesini büyük ölçüde artırmayacağını belirtti ve ekledi:

“Daha geniş bir beslenme çerçevesinden bakarak düzenli olarak marul suyu ve diğer nitrat içeren sebzelerin sularını da tüketmek önemlidir. Diyetimize marulun yanında kereviz, kırmızı, pancar, karpuz gibi nitrat bakımından zengin besinleri de ekleyebiliriz.

Peki söylenildiği gibi yemekten sonra ya da yatmadan önce bir parça peynir tüketmek diş çürümelerini önler mi?

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Kaya, bu sorumuza şöyle yanıt verdi.

“Peynir, içerdiği kalsiyum ve kazein maddeleri sayesinde diş minesini güçlendirebilir ve ağızdaki asitleri nötralize ederek bakterilerin etkisini azaltabilir. Bu özelliği nedeniyle yemekten sonra veya yatmadan önce peynir tüketmek, diş çürümelerini önleyebileceği için önerilebilir.”

Gargara kullanımı diş çürümelerini önlerken faydalı bakterileri de öldürüyor mu?

Kaya, gargara kullanımının ağız sağlığını desteklediğini, antibakteriyel özelliklere sahip gargara çözeltilerinin bakteri sayısını azaltarak diş çürüklerini ve dişeti iltihaplarını önleyebileceğini ancak, aynı zamanda faydalı bakterileri de etkilediğinden dolayı bu yüzden doğru gargara seçimi ve kullanım sıklığının önemine dikkat çekti.