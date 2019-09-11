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Haberler >Mahmure >Astroloji>Oğlak Burcu Ünlüleri
Burçlar

Oğlak Burcu Ünlüleri

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Oğlak Burcu Ünlüleri
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"Oğlak burcu olan ünlüler..."

  • Burak Özçivit - 24 Aralık
  • Ömür Gedik - 22 Aralık
  • Ebru Şallı - 15 Ocak
  • Keremcem - 28 Aralık
  • Filiz Akın - 2 Ocak
  • Barış Manço - 2 Ocak
  • Özgü Namal - 28 Aralık
  • Seda Sayan - 30 Aralık
  • Melis Babadağ - 17 Ocak
  • Selen Soyder - 26 Aralık
  • Erkan Kolçak Köstendil - 16 Ocak
  • Kate Middleton - 9 Ocak
  • Orlando Bloom - 13 Ocak
  • Bradley Cooper - 5 Ocak
  • Jim Carrey - 17 Ocak
  • Zooey Deschanel - 17 Ocak
  • Kate Moss - 16 Ocak
  • Irına Shayk - 6 Ocak
  • Ozan Doğulu - 13 Ocak
  • Demet Akbağ - 23 Aralık
  • Çağla Şikel - 2 Ocak
  • Liam Hemsworth - 13 Ocak
  • Öner Erkan - 4 Ocak
  • Jane Levy - 29 Aralık
  • Ozan Osmanpaşaoğlu - 31 Aralık
  • Lauren Cohan - 7 Ocak
  • Patrick Dempsey - 13 Ocak
  • Ricky Martin - 24 Aralık
  • Kenan Ece - 24 Aralık
  • Jeremy Renner - 7 Ocak
  • Jared Leto - 26 Aralık
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