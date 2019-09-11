Oğlak Burcu Stili

Zarif ve şık parçalardan hoşlanan Oğlaklar için sadelik oldukça önemlidir. Abartıyı sevmezler ve çoğunlukla ciddi bir görünüme sahiplerdir. Oğlak stilini tam anlamıyla açıklayacak olursak rahat ve cool giyinmeyi severler. Kombinlerinde de sade renkler tercih eden Oğlaklar desen olarak küçük detaylı kumaşları severler.

Koyu renkleri seven Oğlakların dolaplarında açık renklere rastlamak neredeyse çok zordur. Deri ceket ve kot pantolon uyumunu iyi bir şekilde gösterebilen Oğlaklar en tarz burçlardan biridir.