MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBurçlar Oğlak Burcu Stili
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji>Oğlak Burcu Stili
Burçlar

Oğlak Burcu Stili

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oğlak Burcu Stili
Abone Olgoogle-news

"Giyim konusunda rahatlığı ön planda olan Oğlaklar için tamamen mutlu hissedebilmeleri çok önemlidir."

Zarif ve şık parçalardan hoşlanan Oğlaklar için sadelik oldukça önemlidir. Abartıyı sevmezler ve çoğunlukla ciddi bir görünüme sahiplerdir. Oğlak stilini tam anlamıyla açıklayacak olursak rahat ve cool giyinmeyi severler. Kombinlerinde de sade renkler tercih eden Oğlaklar desen olarak küçük detaylı kumaşları severler.

Koyu renkleri seven Oğlakların dolaplarında açık renklere rastlamak neredeyse çok zordur. Deri ceket ve kot pantolon uyumunu iyi bir şekilde gösterebilen Oğlaklar en tarz burçlardan biridir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi