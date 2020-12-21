Belki Ekim-Kasım aylarında aileniz ile ilgili sorumluluklar sizi çok baskıladı ve ne yönde ilerleyeceğinizi bilemediniz. Yaşadığınız her olay ve her durum aslında sizlerin bundan sonraki 20 yıllık döngünüzü başlatacak bir noktada olacak. En önemli ve size en çok güç verecek dönem ise 21 Aralık’tan sonra başlıyor. Satürn ve Jüpiter gezegenlerinin bir araya gelmesi ve Kova burcunda hareket edecek olması çok işinize yarayacak. Daha derin bir nefes almanıza ve işleri yoluna koymanıza yardımcı olacaktır.

30 Kasım’da burcunuzda bir ay tutulması yaşadınız. Bunun etkisini tüm Aralık ayı boyunca hissederken 14 Aralık’ta karşıt burcunuz olan Yay burcunda Güneş tutulması yaşayacaksınız. Bu durum uzun süredir belirsiz olan konularınızı hayatınızda görünür ve belirgin hale getirecektir. Tam olarak istediğiniz sonuçları alamamış gibi hissetseniz de bu süreç sizi meyvelerini yeni yeni almaya başlayacağınız 2021 yılına sizleri hazırlayacak. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün aralık ayının en başında ilişkiler evinize geçiş yapması ve 16 Aralık’ta Venüs’ün de buraya gelmesiyle ilişkileriniz ile ilgili önemli bir dönem başlatıyorsunuz. Sadece bu dönem eksiye nazaran daha detaylı düşünmeli ve karar verirken ince eleyip sık dokumalısınız. Güzelliklere odaklanırken bunu sağlayacak zeminleri de düşünmeniz gerekmektedir. Yeni başlangıçlar ve adımlar, devamlılığı olmaması halinde canınızı hemen sıkmamalıdır.

21 Aralık sonrasında gökyüzündeki önemli hareketlerle her şeyin daha net oturduğunu göreceksiniz. Bunun uzun ve kazançlı bir süreç olduğunu hatırlatmakta fayda var, siz de kendinize bunu sık sık hatırlatın. Özellikle ortaklı işlerinizde ipleri elinizde tutmalı ve işlerinizi başkalarına bırakmadan kendi gözetiminizde devam ettirmeye özen göstermelisiniz.

Mali sıkıntılarınızı çözmeniz için 22 Aralık sonrası çok iyi bir zaman olacaktır. Bu ay boyunca durumunuzu iyileştirecek teklifler alabilirsiniz. Eğitim hayatınız ise yeniden başarılı bir ivme kazanıyor. Hikayenize göre değişse de bu tür gelişmeler size geleceğiniz konusunda iyimserlik ve güven verecektir. Tabii ki her zaman olduğu gibi, faaliyetleriniz ve istikrarınız çok önemlidir. Bir konuyu tamamlamadan diğerine geçiş yaptıran, yarım bırakan tavırlardan uzak durmalısınız.

Yakın çevrenizden birilerinin sizden maddi yardım, kefil olma veya diğer parasal konular istediğinde dikkatli olmalısınız. Seçimlerinizi ve çevrenizdeki insanları gerçekçi bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Eski arkadaşlıklar ya da eski kalitesiz ilişkiler gündeme gelebilir. Küslükler ya da eski aile içi sorunlarla tekrar uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla yapacağınız bazı negatif konuşmalar sizi yorabilir. Manipülasyona açık olacak bu konuşmaları asla ciddiyete almamalısınız ve kendi işinize bakmalısınız.

30 Aralık’ta Yengeç burcunda gerçekleşecek olan son dolunay ile finansal konularda kemerleri gevşetmeye başlayacağınız bir döneme ilerliyor olacaksınız. Güzel bir ay ve şimdiden güzel bir yıl diliyoruz. Seneye görüşürüz.