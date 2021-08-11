İkizler burcunda doğan insanlar, duygusal olarak güçlü, son derece sosyal ve açık sözlü olma ününe sahiptir.

İkizler Burcu Taşı nedir ve hangisidir?

İkizler burç taşı İnci'dir. İnci, burçtaki ikiliği simgelediği için İkizler için en uygun doğum taşı olarak kabul edilir. Sevinci ve kederi, yaşamı ve ölümü, sağlığı ve hastalığı temsil eder. İkizler ve İnci'nin vücudundaki 'yılan ateşinin' korunması ve dönüştürülmesiyle, değişim ve ölüm yasasının fethedileceğine inanılıyor. Cesaret verdiği, enerjiyi artırdığı ve fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal bedene destek sağladığı bilinmektedir.

İkizler Burcu Değerli Taşlarının İsimleri

İnci haricinde İkizler burcu, ayrıca Turmalin, Beyaz Safir, Sitrin, Krisopraz, Zümrüt ve Akik'e de yanıt verir.

İkizler Burcu Değerli Taşlarının Özellikleri

İnciler sağlık, barış, zenginlik ve uzun ömürlülüğü sembolize eder. İnci takılar eski çağlardan beri insanlar tarafından sevilir ve bu ayda doğan kişilere iyi dilekler getirmektedir.

Sitrin, canlı ve parlak rengi gibi, insanların duygularını ayarlayarak ve onları sakinleştirerek mutluluk sağlar. Sitrin aynı zamanda sahiplerinin özgüven kazanmasına ve daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilir ki bu da mutluluk kaynaklarıdır.

Akik, güçlü bir enerjiye ve iyileştirici güçlere sahiptir. Antik çağda insanlar epilepsi ve sinir bozukluklarına karşı muska olarak akik takarlardı. Günümüzde akik taşının cesareti, dayanıklılığı ve kararlılığı güçlendirdiğine, zihni temizlediğine, odağımızı değiştirmeye yardımcı olduğuna ve hayatımızı daha verimli hale getirdiğine inanılıyor.

Renksiz safirler olarak da bilinen beyaz safirler saflıklarıyla bilinirler. İkizler için bu değerli ve pahalı taşlar, demir, krom, titanyum veya başka herhangi bir eser element metal içermez.

Zümrüt, yeni başlangıçları, umutları ve tomurcuklanan baharı simgeleyen bir Mayıs doğum taşıdır. MS birinci yüzyıldan beri ruhları yatıştırdı ve hayal gücünü ateşledi.

Turmalin sadece bedeni ve ruhu değil, aynı zamanda kişinin yaratıcı becerilerini de güçlendiren bir İkizler burcu taşıdır. Bu, genellikle yazarlar ve sanatçılar tarafından kullanılmaktadır.

Krisopraz ise depresyonu önleyen ve duyguları dengeleyen yatıştırıcı bir taştır.

İkizler Burcu Taşlarının Renkleri

Beyaz ve sarı gibi şeffaf ve berrak renkler, en iyi İkizler burçlarının karakteristik özelliğidir. Onları doğum taşlarıyla birleştirirseniz, İnci ve Sitrin ile eşleşirler. Beyaz şeffaflığı ve özgürlüğü ifade eder. Sarı, oyun arzunuzu artıran bir sıcaklık ve mutluluk hissi verir. Aynı zamanda neşe, yaşam ve iyimserlik anlamına gelir.

İkizler burcu rengi, hangi taşı yorumlamayı seçerseniz seçin, her zaman bir sıcaklık ve yakınlık hissi uyandırır, aynı zamanda parlaklık da uyandırır. İkizler, zekaları ve sosyal zarafetleriyle benzer şekilde aldatıcı uygulamalara ve karanlık insanlara ışık tutabilirler ve benzer şekilde her zaman insanların sosyal etkinliklerde olmak istedikleri parlak kıvılcım olurlar.

İkizler Burcu Hangi Taşları Nasıl Kullanmalı?

İkizler burç taşı takılarını seçerken kolye tercih etmelidir. Taş seçenekleri söz konusu olduğunda ise size en çok yakışan taşı seçebilir veya sizinle rezonansa giren birini seçebilirsiniz. İkizler taşını hayatınıza nasıl kabul etmeyi seçerseniz seçin, bu burcun bu kadar çarpıcı bir şekilde sevilmesini sağlayan şeyin gücünü artıracağından emin olabilirsiniz.

Düşüncelerinizi başkalarına daha da etkili bir şekilde yansıtmanıza ve ifade etmenize yardımcı olacak ve muhtemelen kararsızlık veya dağınıklık dönemlerine karşı size yardımcı olacaktır. Aynı şekilde, son zamanlarda işler biraz fazla dramatik olduysa, bu kristaller daha büyük resmi odaklamaya ve herkesi biraz sakinleştirmeye yardımcı olabilir.