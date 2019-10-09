İkizler Burcu Kadını

Değişimden hoşlanır ve olumlu olacağını hissedersiniz. Başarılı ve güzel bir evlilik yaparsınız. Gezmekten ve yolculuklardan hoşlanırsınız. Evli İkizler kadınının eşleride kültürlü ise bundan büyük zevk duyarlar. Konuşmalarınız sert ve mizaçlarınız tutkuludur.

Karakteriniz kuşkucu ve savurgandır. Evlerinizi dekore etmeyi seversiniz. Yaşamınızda pek çok değişiklik yaşarsınız. Karşı cinsin uyumu veya uyumsuzluğu sonucunda bazen mutlu bazen mutsuz olursunuz. Gizli ilişkiler ve aşk maceraları sizi çeker ve kayıplarınızın nedeni de bu tutku olur.