İkizler burcu olan kişilerin 21 Mayıs ve 21 Haziran tarihleri arasında doğması gerekmektedir. Hava burçları arasında yer alan ikizler burcunun ikizler takımyıldızının etkisi altında olduğu söylenebilir.

İkizler Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir?

Her burcun farklı bir gezegenin etkisinde bulunduğunu söylemek mümkündür. İkizler burcu ise özgürlüklerine düşkün bir burç olarak bilinir. Aynı zamanda ikizler burcu kişilerinin çok hızlı bir şekilde karar verdikleri ancak çok kısa bir zaman içerisinde tekrar karar değiştirdikleri de en yaygın özellikleri arasında yer almaktadır. İkizler burcu gezegeninin ise Merkür olduğunu söylemek mümkündür.

İkizler Burcu Gezegeninin Etkileri Nelerdir?

İkizler burcu gezegeni, Merkür olarak ifade edilebilir. Gezegenlerin ise hem burçlar üzerinde hem de kişilik özellikleri üzerinde etkiye sahip olduğunu söylemek mümkündür. İkizler burcu gezegeninin burçlar kuşağı üzerinde üçüncü evde bulunduğu bilinmektedir. İkizler burcu gezegeninin kişiler üzerinde daha tez canlı olmalarına yönelik bir etkiye sahip olduğu da bilinmektedir.

İkizler Burcu Gezegen Hareketleri Nasıl Gerçekleşir?

İkizler burcu, merkür gezegeni tarafından yönetilmekte olan bir burçtur. Merkür etkisi altında bulunan kişiler davranışlarını çevrelerinde bulunan kişilerin davranışlarına paralel olarak endekslemekten bir rahatsızlık duymazlar. Merkür, iletişim gezegeni olarak bilinmektedir. Bu durumda merkür gezegeninin sınırlarının dışında hareket etmesi veya sınırlarının içerisinde hareket etmesine bağlı olarak farklı özelliklerin ortaya çıkacağını da söylemek mümkündür.

İkizler Burcu Gezegeninin Özellikleri

İkizler burcu gezegeni olarak bilinen merkür, aklı ve entelektüelliği temsil eden bir gezegen olarak bilinmektedir. İletişim gezegeni olarak bilinen merkür, ikizler burcu kişilerinin her alanda iletişim yeteneği yüksek kişiler olmasına da olanak sağlamaktadır. Yaratıcılık düzeyi yüksek olan ikizler burcu kişilerinin aynı zamanda da enerjileri yüksek kişiler olduğu söylenebilir. Kişilerin davranışları, gezegenin konumuna ve durumuna göre de farklı etkilenebilmektedir.

Akılcı ve maceracı kişiler olarak bilinirler.

En kötü özellikleri arasında dengesiz davranmaları ve ikiyüzlü olmaları bulunmaktadır. Bir ikizler burcu kişisinin çok kolay bir şekilde karar değiştirdiğini görmek mümkündür.

İkizler burcu dört değişken burç arasında yer almaktadır. Mevsimleri sona erdiren burçlardan birisi olma özelliğine sahip olan burçlardan birisi de ikizler burcudur.