İkizler Burcu Aşk Hayatı

Fakat buna rağmen kısa kaçamak aşklara da hayır diyemez. Fazla duygusallık onlara göre değildir. Sosyal çevresi oldukça geniş olduğundan aşksız kalması mümkün değil diyebiliriz. İlişkilerde partnerlerini sürekli şaşırttıkları için karşıda ki kişi duygularında zorluk yaşayabilir.

Bir kişiye bağlı kalmak sizin İkizler burcu için çok zordur bu yüzden kalpsizlikle suçlanabilirler. Aniden aşık olur ve çok çabuk bıkarlar. Bir kişiye bağlanmanız çok zordur. Hayatı planlı programlı yaşarlar. Üstelik planlarında akıllıca çalışırlar. İlişkilerde en nefret ettikleri şey azarlanmak ve değer görememektir. En ulaşılmaz kişileri bile kendine kolayca kendine çekebilen bir yapısı vardır.