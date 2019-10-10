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Haberler >Mahmure >Astroloji>İkizler Burcu Erkeği
Burçlar

İkizler Burcu Erkeği

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İkizler Burcu Erkeği
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"İkizler burcu dendiğinde akla ilk gelen çift kişiliktir."

Bu iki kişilikten birincisi; hiperaktif, meraklı araştırmayı ve öğrenmeyi seven heyecan doludur. Her şeyi yakından görmek ve incelemek ister. Dışarıdan bir göz olarak bakıldığında umursamaz olarak görülse de ikizler burcunun zekası herkesi şaşkına çevirebilir. İyi ve etkili konuşma tarzlarıyla aranan isimlerden biridir. Konuşarak ikna edemeyeceği kimse hemen hemen yok gibi desek çokta yanlış olmaz. İnandıkları her şey kesin ve nettir. Ancak düşünceleri ve inanışları çok hızlı değişmeye uğrayabilir.

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