Köklerini yok saymaya kalkarsan bedenin ve ruhun sarsılmaya devam edecek. Sen bugünlere kolay gelmedin sabırlı ol.

Acısıyla tatlısıyla koca bir yılı kapatıyoruz. Sizler için kariyerde tam istediğiniz verimi alamadığınız ama yıla başlarken büyük heveslerle başladığınız bir yıldı. Hala kariyer hayatınızda kaygılarınız ve korkularınız devam ediyor olabilir. Burada panik yapmayın. Yılın son dolunayı Yengeç burcunda tüm hesapları kapatmak için gerçekleşecek. İçe dönmek isterken çevrendeki herkesten kaçabilirsin ama kendinden asla kaçamazsın. Eskileri geride bırakmaya hazırlanan dolunay senin de geçmiş yüzleşmelerini tamamlayacaktır. İş hayatınızda biraz daha sabır ve adaleti beklemeniz gerekiyor. Bu yaşananlar olgunlaşma ve gerçek başarılarınızı ortaya koyma zamanı. Size hizmet etmeyen ve sizi çürüten şeyler hayatınızdan çıkıyor. Siz elinizden geleni yaptınız.

Motivasyon sözü: "Aşkın tersi nefret değil, ilgisizlik. Sanatın tersi çirkinlik değil, ilgisizlik. İnancın tersi sapkınlık değil, bilgisizlik. Ve hayatın tersi ölüm değil, kayıtsızlıktır." Elie Wiesel