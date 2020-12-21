Koç Burcu Haftalık Yorum
Köklerini yok saymaya kalkarsan bedenin ve ruhun sarsılmaya devam edecek. Sen bugünlere kolay gelmedin sabırlı ol.
Acısıyla tatlısıyla koca bir yılı kapatıyoruz. Sizler için kariyerde tam istediğiniz verimi alamadığınız ama yıla başlarken büyük heveslerle başladığınız bir yıldı. Hala kariyer hayatınızda kaygılarınız ve korkularınız devam ediyor olabilir. Burada panik yapmayın. Yılın son dolunayı Yengeç burcunda tüm hesapları kapatmak için gerçekleşecek. İçe dönmek isterken çevrendeki herkesten kaçabilirsin ama kendinden asla kaçamazsın. Eskileri geride bırakmaya hazırlanan dolunay senin de geçmiş yüzleşmelerini tamamlayacaktır. İş hayatınızda biraz daha sabır ve adaleti beklemeniz gerekiyor. Bu yaşananlar olgunlaşma ve gerçek başarılarınızı ortaya koyma zamanı. Size hizmet etmeyen ve sizi çürüten şeyler hayatınızdan çıkıyor. Siz elinizden geleni yaptınız.
Motivasyon sözü: "Aşkın tersi nefret değil, ilgisizlik. Sanatın tersi çirkinlik değil, ilgisizlik. İnancın tersi sapkınlık değil, bilgisizlik. Ve hayatın tersi ölüm değil, kayıtsızlıktır." Elie Wiesel
Yükselen Burç Hesaplama
Yükselen burcumuz, doğduğumuz anda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Dolayısıyla yükselen burç, kendi burcumuz kadar önemlidir ve görünüşü temsil eder. Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Burç Uyumu
BOĞA BURCU BUGÜN
Mücadele etmek yerine kaçmayı tercih ederek sorunların çözülmediğinin farkına varmalısınız.Devamı
İKİZLER BURCU BUGÜN
Geçmişte ilişki yaşadığınız biri, sizinle yeniden bir araya gelmek için çaba gösteriyor olabilir.Devamı
YENGEÇ BURCU BUGÜN
İlişkileriniz söz konusu olduğunda adım atmak ve şüphe duymak arasında kalıyorsunuz.Devamı
ASLAN BURCU BUGÜN
Çalışma ortamınızda sizi istemeyen birinin manipülasyonlarına maruz kalabilirsiniz.Devamı
BAŞAK BURCU BUGÜN
Yolunuzda devam ederken yanlış tercihte bulunduğunuzu düşünebilirsiniz.Devamı
TERAZİ BURCU BUGÜN
Fikir sahibi olmadığınız konularda içgüdülerinizle karar vermeniz yanıltıcı olabilir.Devamı
AKREP BURCU BUGÜN
Bazı davranışlarınız çevreniz tarafından kibirli olarak anlaşılmanıza sebep olabilir.Devamı
YAY BURCU BUGÜN
Bugün üzerinizdeki toplum baskısını kırmak isteyebilirsiniz.Devamı
OĞLAK BURCU BUGÜN
Amirlerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizin onaylanması, o anki şartlar doğrultusunda mümkün olabilir.Devamı
KOVA BURCU BUGÜN
Yakın çevrenize karşı öfkeli söylemlerde bulunabilir, kırıcı olmak ve ipleri tamamen koparmak istiyor olabilirsiniz.Devamı
BALIK BURCU BUGÜN
Güvenilir ve iyi bir dinleyici olmanız dolayısıyla istemeden de olsa gizli kalması gereken konuşmaların ortasında kalabilirsiniz.Devamı