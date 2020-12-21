21 Aralık tarihinde başlayacak olan bu olağanüstü hareketle ilgili beklentilerinizi sadece o güne sıkıştırmayın. Dünya için de olağanüstü anlamlar taşıyan bu heyecan verici kavuşum, sizin hayatınızda da yön değiştirici bir etki ortaya çıkarabilir. Çünkü bu kavuşum hayatınızın geri kalanını etkileyecek bir süreci başlatacak ve etki yaklaşık 20 yıl sürecek. Hayat hikayenize göre etkileri değişiklik gösterecektir. Ama genel anlamda, ateş elementi olmanız dolayısıyla hava elementi sizin körüklenmeniz ve kendi gücünüzü göstermeniz konusunda size çok yardımcı olacak. Bu yüzden açık fikirli ve harekete hazır bir duruş içinde olun.

Yılın son güneş tutulması 14 Aralık tarihinde Yay burcunda gerçekleşecek ve en uzun gündönümü olan 21 Aralık’ta Güneş’in sizin kariyer eviniz olan Oğlak burcuna geçmesiyle bu konulardaki haklılığınız anlaşılacak. Zaten 19 Aralık’ta Jüpiter’in Kova’ya geçmesi ile birlikte bir bilgi aydınlanması sizi bekliyor olacağı için hedeflerinize daha sağlam adımlarla giderken aynı zamanda hedeflerinizin de size doğru adım atmaya başladığını görebilirsiniz.

Güzellik ve zevk gezegeni Venüs 16 Aralık'ta Yay burcuna girerken, macera ihtiyacınızı okuyarak ve yazarak kucaklamak size fayda sağlayabilir. Kendi hayatınızda ve gelişiminizde belirli yönler belirleyin. Örneğin youtube, vlog ya da sosyal medya konulu çalışmalarınız varsa bu ay bu konuda harekete geçmek için oldukça uygun. Evliliğiniz ya da eski, yarıda kalmış ilişkileriniz sizi yoruyor olabilir. Bu konuda ilişkilere olan bakış açınızı değiştirin. Bu çözümü en iyi kendi içinizde bulabilirsiniz. Kardeşler, aileniz size bazı sorumlulukları yıkıyor olsa da sizler bunlarla profesyonel anlamda artık başa çıkmayı öğrendiniz. Lütfen konuşmalarınıza ve ifadelerinize dikkat edin, kendinize değer katın. Bu ay elinizden gelen iç görüyü kazanmanıza ve yola tüm hayallerinizle birlikte devam etmelisiniz.

Aralık ayına Yay burcundaki seyriyle başlayan iletişim gezegeni Merkür, 21 Aralık’ta Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu ana kadar, gerçeğinizi ve hissettiklerinizi konuşmak için bir savaş verebilirsiniz. 21 Aralık itibariyle de kariyer alanınızda size bazı şanslar elde edebilirsiniz. Bu ay gerçekleşmesi muhtemel olan küresel seyahat kısıtlamalardan sizler de payınızı alabilirsiniz. Şayet seyahat, eğitim gibi konularda yaptığınız yatırımlar varsa bunların ertelenmesi sizleri üzmesin. Bu dönemi dil öğrenmeye ayırarak krizi fırsata dönüştürebilirsiniz.

30 Aralık’ta Yengeç burcunda gerçekleşecek dolunay ile aile hayatınız ve ailenizle birlikte kararını vereceğiniz konular gündeminiz olabilir. Hikayenize göre maddi ve manevi açıdan değişiklik yapmanızı ya da var olan durumu daha iyiye taşımanızı gerektiren ani ve hızlı planlar yaparken kendinizi bulabilirsiniz. 30 Aralık sabah saat 06:00’da Yengeç burcunda gerçekleşecek olan tutulma ile daha sevgi ve saygı dolu bir dönem içine gireceksiniz. Acele etmeyin. Su akar yolunu bulur. Güzel bir ay ve şimdiden güzel bir yıl diliyoruz. Seneye görüşürüz.