Yay Burcu Aylık Yorum
14 Aralık’ta sizin burcunuzda gerçekleşecek olan güneş tutulması ile hayatınızda yepyeni bir başlangıca doğru ilerliyorsunuz. Bu ay içinde tüm işlerinizi ve planlarınızı muazzam bir güçle yoluna koyacaksınız. Elbet işlerinizde zaman zaman engellenmeler olabilir ama siz şöyle düşünmelisiniz; “Dün başlamadı ve yarın çözülmeyecek.”
Yolunuza taş koymak isteyen kötü niyetli kişilerle mücadele etmenize bu sefer hiç gerek kalmayacak, inanın! İlahi adaleti güçlü bir şekilde göreceğiniz önemli bir tutulma yaşıyorsunuz. Sizden saklanan, gizli kalan ama farkında olduğunuz bir konu ile yüzleşebilirsiniz. Kendinizi asla açıklaması zor durumlar içine sokmamalısınız. Dikkatli olmalı ve güveneceğiniz kişileri iyi seçmelisiniz. İyi niyetinizi ve özgüveninizi asla bırakmadan hareket ettiğinizde, çıkış yolları sizi bulabilir.
2017 yılından bu yana süregelen problemleri nedenleri ve sonuçlarıyla anlamanız ve bunları artık yeniden bir versiyona almanız gerekiyor. Çünkü artık yenileniyorsunuz. 21 Aralık tarihine kadar hem Merkür hem Venüs’ün sizin burcunuzda olması ilişkilerinizi güzelleştireceği gibi işlerinizi de oldukça kolaylaştıracak. Sonrasında hepimizin dört gözle beklediği bir çağ değişimi olarak kabul ettiğimiz Kova burcunda Jüpiter ve Satürn kavuşumu gerçekleşecek. Bu kavuşum size heyecan verici bir aşkın, romantik bir buluşmanın sinyallerini yakıyor. Uzun zamandır haber almadığınız kişilerle ilgili bazı duyumlar alabilir ya da görüşmeler yapabilirsiniz.
Bu ay iş ortaklarınızla önemli bir toplantı ya da görüşme içinde olup 18 Aralık sonrası yepyeni bir projeye adım atabilirsiniz. İşinizle ilgili bazı konuları evden yönetmek zor olabilir. İş yoğunluğunuzun artacağı bu dönemde çok iyi planlı olmalısınız. Profesyonel istikrarlı bir duruş içinde olursanız kariyer gelişimi için muhteşem başarılar elde edebileceğinizi söyleyebiliriz. Hem iş yoğunluğunuz hem de bazı kısıtlamalar sebebiyle seyahat planlarınızı ileri tarihlere ertelemeniz gerekebilir.
Yeni bilgiler öğrenmeniz ve yeni beceriler kazanmanız gereken bir zaman dilimindesiniz. İkna ve öğreti kabiliyetinizle yaptığınız iş ya da aldığınız eğitimle ilgili güzel ivmeler yakalayabilir, kariyerinizi geliştirecek ipuçlarını kolaylıkla bulabilirsiniz. Görevinizi değiştireceğiniz veya işinizde sahip olduğunuz sorumlulukları genişleteceğiniz olasılıklar var. Maddi konularda hiç olmadığınız kadar avantajlı teklifler içinde olabilirsiniz.
Her zaman olduğunuzdan daha bilge ve daha güçlü bir tavır içinde olmalısınız. İlişkilerinizi stabil tutmalısınız. Özellikle duygusal hayatınızda yaşayacağınız güzel gelişmeler, her şeye rağmen sizi mutlu edecektir. Vazgeçmemelisiniz. Çünkü iyi niyetinizin karşılığını bulabileceğiniz günler sizi bekliyor. Güzel bir ay ve şimdiden güzel bir yıl dileriz. Seneye görüşürüz.
Yükselen Burç Hesaplama
Yükselen burcumuz, doğduğumuz anda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Dolayısıyla yükselen burç, kendi burcumuz kadar önemlidir ve görünüşü temsil eder. Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Burç Uyumu
BOĞA BURCU BUGÜN
Mücadele etmek yerine kaçmayı tercih ederek sorunların çözülmediğinin farkına varmalısınız.Devamı
İKİZLER BURCU BUGÜN
Geçmişte ilişki yaşadığınız biri, sizinle yeniden bir araya gelmek için çaba gösteriyor olabilir.Devamı
YENGEÇ BURCU BUGÜN
İlişkileriniz söz konusu olduğunda adım atmak ve şüphe duymak arasında kalıyorsunuz.Devamı
ASLAN BURCU BUGÜN
Çalışma ortamınızda sizi istemeyen birinin manipülasyonlarına maruz kalabilirsiniz.Devamı
BAŞAK BURCU BUGÜN
Yolunuzda devam ederken yanlış tercihte bulunduğunuzu düşünebilirsiniz.Devamı
TERAZİ BURCU BUGÜN
Fikir sahibi olmadığınız konularda içgüdülerinizle karar vermeniz yanıltıcı olabilir.Devamı
AKREP BURCU BUGÜN
Bazı davranışlarınız çevreniz tarafından kibirli olarak anlaşılmanıza sebep olabilir.Devamı
YAY BURCU BUGÜN
Bugün üzerinizdeki toplum baskısını kırmak isteyebilirsiniz.Devamı
OĞLAK BURCU BUGÜN
Amirlerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizin onaylanması, o anki şartlar doğrultusunda mümkün olabilir.Devamı
KOVA BURCU BUGÜN
Yakın çevrenize karşı öfkeli söylemlerde bulunabilir, kırıcı olmak ve ipleri tamamen koparmak istiyor olabilirsiniz.Devamı
BALIK BURCU BUGÜN
Güvenilir ve iyi bir dinleyici olmanız dolayısıyla istemeden de olsa gizli kalması gereken konuşmaların ortasında kalabilirsiniz.Devamı