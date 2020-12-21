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Haberler >Mahmure >Astroloji>Yay Burcu

Yay Burcu Aylık Yorum

YAY BURCU

22 Kasım / 21 Aralık

  • Mottosu: İyi bakarsan iyi görürsün.
  • Yönetici Gezegeni: Jüpiter
  • Elementi: Ateş

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14 Aralık’ta sizin burcunuzda gerçekleşecek olan güneş tutulması ile hayatınızda yepyeni bir başlangıca doğru ilerliyorsunuz. Bu ay içinde tüm işlerinizi ve planlarınızı muazzam bir güçle yoluna koyacaksınız. Elbet işlerinizde zaman zaman engellenmeler olabilir ama siz şöyle düşünmelisiniz; “Dün başlamadı ve yarın çözülmeyecek.”

Yolunuza taş koymak isteyen kötü niyetli kişilerle mücadele etmenize bu sefer hiç gerek kalmayacak, inanın! İlahi adaleti güçlü bir şekilde göreceğiniz önemli bir tutulma yaşıyorsunuz. Sizden saklanan, gizli kalan ama farkında olduğunuz bir konu ile yüzleşebilirsiniz. Kendinizi asla açıklaması zor durumlar içine sokmamalısınız. Dikkatli olmalı ve güveneceğiniz kişileri iyi seçmelisiniz. İyi niyetinizi ve özgüveninizi asla bırakmadan hareket ettiğinizde, çıkış yolları sizi bulabilir.

2017 yılından bu yana süregelen problemleri nedenleri ve sonuçlarıyla anlamanız ve bunları artık yeniden bir versiyona almanız gerekiyor. Çünkü artık yenileniyorsunuz. 21 Aralık tarihine kadar hem Merkür hem Venüs’ün sizin burcunuzda olması ilişkilerinizi güzelleştireceği gibi işlerinizi de oldukça kolaylaştıracak. Sonrasında hepimizin dört gözle beklediği bir çağ değişimi olarak kabul ettiğimiz Kova burcunda Jüpiter ve Satürn kavuşumu gerçekleşecek. Bu kavuşum size heyecan verici bir aşkın, romantik bir buluşmanın sinyallerini yakıyor. Uzun zamandır haber almadığınız kişilerle ilgili bazı duyumlar alabilir ya da görüşmeler yapabilirsiniz.

Bu ay iş ortaklarınızla önemli bir toplantı ya da görüşme içinde olup 18 Aralık sonrası yepyeni bir projeye adım atabilirsiniz. İşinizle ilgili bazı konuları evden yönetmek zor olabilir. İş yoğunluğunuzun artacağı bu dönemde çok iyi planlı olmalısınız. Profesyonel istikrarlı bir duruş içinde olursanız kariyer gelişimi için muhteşem başarılar elde edebileceğinizi söyleyebiliriz. Hem iş yoğunluğunuz hem de bazı kısıtlamalar sebebiyle seyahat planlarınızı ileri tarihlere ertelemeniz gerekebilir.

Yeni bilgiler öğrenmeniz ve yeni beceriler kazanmanız gereken bir zaman dilimindesiniz. İkna ve öğreti kabiliyetinizle yaptığınız iş ya da aldığınız eğitimle ilgili güzel ivmeler yakalayabilir, kariyerinizi geliştirecek ipuçlarını kolaylıkla bulabilirsiniz. Görevinizi değiştireceğiniz veya işinizde sahip olduğunuz sorumlulukları genişleteceğiniz olasılıklar var. Maddi konularda hiç olmadığınız kadar avantajlı teklifler içinde olabilirsiniz.

Her zaman olduğunuzdan daha bilge ve daha güçlü bir tavır içinde olmalısınız. İlişkilerinizi stabil tutmalısınız. Özellikle duygusal hayatınızda yaşayacağınız güzel gelişmeler, her şeye rağmen sizi mutlu edecektir. Vazgeçmemelisiniz. Çünkü iyi niyetinizin karşılığını bulabileceğiniz günler sizi bekliyor. Güzel bir ay ve şimdiden güzel bir yıl dileriz. Seneye görüşürüz.

 

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Lider ruhunuzla hareket edeceğiniz bir gündesiniz.Devamı

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BOĞA BURCU BUGÜN

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HaftalıkAylıkYıllık

İKİZLER BURCU BUGÜN

Geçmişte ilişki yaşadığınız biri, sizinle yeniden bir araya gelmek için çaba gösteriyor olabilir.Devamı

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YENGEÇ BURCU BUGÜN

İlişkileriniz söz konusu olduğunda adım atmak ve şüphe duymak arasında kalıyorsunuz.Devamı

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ASLAN BURCU BUGÜN

Çalışma ortamınızda sizi istemeyen birinin manipülasyonlarına maruz kalabilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

BAŞAK BURCU BUGÜN

Yolunuzda devam ederken yanlış tercihte bulunduğunuzu düşünebilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

TERAZİ BURCU BUGÜN

Fikir sahibi olmadığınız konularda içgüdülerinizle karar vermeniz yanıltıcı olabilir.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

AKREP BURCU BUGÜN

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HaftalıkAylıkYıllık

YAY BURCU BUGÜN

Bugün üzerinizdeki toplum baskısını kırmak isteyebilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

OĞLAK BURCU BUGÜN

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HaftalıkAylıkYıllık

KOVA BURCU BUGÜN

Yakın çevrenize karşı öfkeli söylemlerde bulunabilir, kırıcı olmak ve ipleri tamamen koparmak istiyor olabilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

BALIK BURCU BUGÜN

Güvenilir ve iyi bir dinleyici olmanız dolayısıyla istemeden de olsa gizli kalması gereken konuşmaların ortasında kalabilirsiniz.Devamı

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