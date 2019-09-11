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Haberler >Mahmure >Astroloji>Yay Burcu Olumsuz Yönleri
Burçlar

Yay Burcu Olumsuz Yönleri

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Yay Burcu Olumsuz Yönleri
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"Aşırı sabırsızlardır. Yay burçlarında görülen en yaygın özellik kendi yaşam amacını kurgulamak yerine başkasını taklit etme isteğidir. "

Kriz zamanlarında çabucak dağılabilir ve zor toparlarlar. Aşırı tepkiler gözlemleyebilirsiniz. Yay burcu insanlarının bir diğer yaygın özellikleri de dağınık olmalarıdır. Verdikleri sözleri unutmalarından dolayı birçok kez damga yemiş olabilirler. Birçok kez de verdiği sözü kabul etmeyenler de vardır.

Sonuca yönelik hareket etmek için en kısa yolu bulmaya çalışırlar. Yol yanlış mı, nasıl yaparım, ucu nereye çıkar diye düşünmeden hareket ederler. Kendi akıllarında kurdukları bir dünya vardır ve her şeyin bu dünyaya göre ayarlanmasını beklerler. Dünyaları dışındaki durumları pek umursadıkları söylenemez.

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