Yay Burcu Olumsuz Yönleri

Kriz zamanlarında çabucak dağılabilir ve zor toparlarlar. Aşırı tepkiler gözlemleyebilirsiniz. Yay burcu insanlarının bir diğer yaygın özellikleri de dağınık olmalarıdır. Verdikleri sözleri unutmalarından dolayı birçok kez damga yemiş olabilirler. Birçok kez de verdiği sözü kabul etmeyenler de vardır.

Sonuca yönelik hareket etmek için en kısa yolu bulmaya çalışırlar. Yol yanlış mı, nasıl yaparım, ucu nereye çıkar diye düşünmeden hareket ederler. Kendi akıllarında kurdukları bir dünya vardır ve her şeyin bu dünyaya göre ayarlanmasını beklerler. Dünyaları dışındaki durumları pek umursadıkları söylenemez.