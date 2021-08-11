Yay burcu gezegeni olan Jüpiter, tüm ışığını bu burç üzerinde saçmaktadır. Yay burcu zodyaktaki son burçlardan biridir. Gezegen konumu olarak yay burcunun etkileri oldukça fazladır. Ateş elementine sahip olan yay burçları kararlı ve oldukça güçlü bir karaktere sahiptir. Güneş burçlarından olan yay burcu tüm ateşini etrafına yaymaktadır.

Yay Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir?

Etrafına daima ışık saçan burçlardan biri yay burcudur. Ateş burcu olan yay burcunun üzerine doğan güneş, kişinin kişilik özelliklerini belirlemektedir. Yay burcunun yönetici gezegeni ise Jüpiter'dir. Jüpiter duygusal kararların en doğru şekilde alındığı gezegenlerden biridir. Hisleri kuvvetli olan yay burçları bu özelliğini gezegeni olan Jüpiter'den almaktadır. Yay burcu gezegeni olan Jüpiter, bu burca sahip olan kişiler sosyal hayatına da oldukça etki sağlamaktadır. Yay burçları kendinden emin burçlardan biridir. Hem iş hayatında hem ilişkilerde hem de sosyal hayatında risk almayı severler.

Yay Burcu Gezegeninin Etkileri Nelerdir?

Yay burcu gezegeninin etkileri arasında güçlü karakter özellikleri öne çıkmaktadır. Yay burçları kendinden emin burçlardan biridir. Bu kendinden emin yapıya sahip olan kişiler gezegeni Jüpiter ile güç almaktadır. Jüpiter bulunduğu konum dahilinde yay burcu kişilerine büyük etkiler sağlamaktadır. Karar alma konusunda her zaman risk almaya yönlendiren bu gezegen sonunda doğru yollar açmaktadır. Yay burcu kişileri kendinden emin şekilde davranmayı severler. Bu durum onları sosyal hayatlarında da güçlü bir noktaya getirmektedir.

Yay Burcu Gezegen Hareketleri Nasıl Gerçekleşir?

Gezegen hareketlerini takip eden kişiler burçlar üzerinde de çeşitli etkileri takip etmektedir. Yay burcu gezegen hareketleri güneşe bağlı şekilde değişmektedir. Yay burcu 9. ev olarak bilinmektedir. Bu durum kişinin sosyal çevresinde ve yaşantısında popüler etkiler doğurmaktadır.

Yay Burcu Gezegeninin Özellikleri

Yay burcu gezegeninin özellikleri arasında ayakları yere sağlam basma ve kararlılık görülmektedir. Jüpiter'in yay burcu üzerinde yarattığı özellikler arasında kendinden emin tavırlar ve risk almayı seven bir karakter yapısı görülmektedir. Hisleri kuvvetli olan yay burcu bu düşüncelerini gezegeni olan Jüpiter'den almaktadır. Açılmayı seven yay burçları özellikler keşif yapma ve dünyayı tanıma konusunda adımlar atmaktadır.