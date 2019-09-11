Yay Burcu Stili

Farklı tarz ve parçalardan kendi stilini yaratan Yaylar, bu işlerde de oldukça başarılılardır. Kombinlerini neşelendirmek için genellikle aksesuar tercih eden Yaylar, kolye ve küpe gibi parçaları kombinlerinde sık sık değerlendirirler.

Bej, krem ve pastel tonlarla dolaplarını donatan Yaylar için bu renkler vazgeçilmezler listelerindedir. Günlük seçimlerinde genellikle kot Jean – ceket kombinleriyle de karşımıza çıkan Yaylar, gündüz bir başkayken gece tamamıyla başka birine dönüşebiliyorlar. Bunları yaparken sevimli bir izlenimde yaratan Yay burçları, azınlıkta da olsa cüretkar parçalar da tercih edebilirler..