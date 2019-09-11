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Haberler >Mahmure >Astroloji>Yay Burcu Makyajı
Burçlar

Yay Burcu Makyajı

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Yay Burcu Makyajı
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"Koç ve Aslan gibi ateş grubu burçlarından olan Yay burçları da tıpkı onlar gibi dikkat çekmek ve çekiciliklerini ön plana çıkartmaktan çekinmezler. "

Fark edilme tutkuları sebebiyle ağır tonda makyajlarda tercihlerinin arasında olabiliyor. Makyajlarında da dikkat çekici çizgiler ve renkleri kullanmaları gündelik yaşantılarının bir parçası haline gelmiştir.

Ateş grubunun rengi olan kırmızı ve siyahlarla makyajlarına olağanüstü bir görünüm kazandıran Yay burcu kadınları, gözlerinde kullandıkları kimi zaman cat eyes kimi zaman da ince şerit kuyruklu eyelinerlarla gözlerini ihtişamlı bir görünüme eriştirebiliyorlar.

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