Yay Burcu Makyajı

Fark edilme tutkuları sebebiyle ağır tonda makyajlarda tercihlerinin arasında olabiliyor. Makyajlarında da dikkat çekici çizgiler ve renkleri kullanmaları gündelik yaşantılarının bir parçası haline gelmiştir.

Ateş grubunun rengi olan kırmızı ve siyahlarla makyajlarına olağanüstü bir görünüm kazandıran Yay burcu kadınları, gözlerinde kullandıkları kimi zaman cat eyes kimi zaman da ince şerit kuyruklu eyelinerlarla gözlerini ihtişamlı bir görünüme eriştirebiliyorlar.