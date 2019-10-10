Yay Burcu Erkeği

Oldukça centilmen olan Yay erkekleri, kibar olmalarının yanı sıra bu davranışlarını hiç değiştirmeden devam ettirmeye çalışırlar. Rengarenk, sıcak kanlı ve ılımlılardır. Çevresindeki insanlar tarafından oldukça sevilir, sayılırlar.

Daima iyi niyetli davranışlar içerisinde olan Yay erkekleri, kimse için kötü düşünmez. İnsanlara değer veren ve konuşkan bir yapısı vardır. Yay erkekleri genel olarak enerjiklerdir. Sürekli hareket halinde olmak ister, yerlerinde duramazlar. Hareketsiz, monoton bir hayat onlar için işkence gibi bir durumdur ve bu durumu değiştirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Sosyal olarak aktif bir yaşantıları vardır.