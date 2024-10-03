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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
Rüzgar SünbülYazarın Tüm Yazıları

Ekim ayında hangi balıklar yenir? Barbun, minekop, palamut... İşte ekim ayı en lezzetli balıkları

#Balık#Ekim#Ekim Ayında Hangi Balıklar Yenir

Balık, dünyadaki en sağlıklı yiyeceklerden biridir dersek yanlış olmaz. Çünkü yüksek kaliteli protein, iyot ve çeşitli vitamin ve mineraller dahil olmak üzere birçok önemli besin maddesi bakımından yüksektir. Balık yemek kadar hangi balığın hangi mevsimde tercih edileceğini de bilmek önemli. Çünkü, balığın lezzeti de mevsime göre değişiyor. Peki, ekim ayında aangi balıklar yenir? İşte ekim ayı balık önerileri...

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Balık, az yağlı, yüksek kaliteli bir proteindir. Kalp hastalığı risklerini azaltan balıklar, Omega 3 ve D vitamini ile doludur. Chef Rüzgar SÜNBÜL olarak, Omega 3 içeriği yüksek olan balıkların haftada 2 kez tüketilmesini öneririm. Ancak balık yemek kadar, mevsiminde tüketmek de önemlidir. Hem lezzetli hem de sağlık açısından mevsimine göre balık yemek daha doğru olacaktır.

Ekim Ayında Hangi Balıklar Yenir?

Ekim ayı ve balıklar için Barbunya, çipura, kılıç, levrek, lüfer, tekir, sardalya, orfoz, traça çok lezzetli palamutun en lezizz zamanıdır diyebiliriz.

Ekim ayı balık önerileri

Palamut artık iyice irileşmiş ve çokça yakalanır hale gelmiştir. Eylül ayına göre daha ekonomik bir fiyata palamut alınabilir. Hem daha iri hem daha besleyici hem de daha ucuzdur. Bir yandan lüfer bollaşmış ve ucuzlamıştır. Hamsi ve istavrit tezgahlardaki yerini almıştır. Taze bir istavrit ile nefis bir yemek yaparak ev halkını doyurabilirsiniz. Hamsi için biraz daha beklemek gerekir.

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Ekim ayında hangi balıklar yenir Barbun, minekop, palamut... İşte ekim ayı en lezzetli balıkları

BARBUN - TEKİR

Fırında da güzel olmasına rağmen genellikte tava (kızartma) yapılır.
Sicilya Usulü Barbun ya da Barbun pilaki olarak da servis edilir.

KARAGÖZ

Yağlı bir balık olmasından dolayı çorba yapımında, buğulama, fırında sebzeli ya da ızgara pişirme yöntemlerine uygundur.

Ekim ayında hangi balıklar yenir Barbun, minekop, palamut... İşte ekim ayı en lezzetli balıkları

LEVREK - LÜFER - KOFANA

3 balık çeşidi de yağlı balık olmalarından dolayı ızgara ve fırında pişirme yöntemlerine uygundur.

 

PALAMUT

En çok tercih edilen pişirme yöntemi halka halka kesip kızartma şeklindedir. Fırında ve buğulama pişirme yöntemlerine uygundur.

TORİK

Yağlı bir balıktır, konserve balıkçılığında yeri çok büyük bir türdür. Her türlü pişirme yöntemi kullanılarak hazırlanabilen bir balık cinsidir. Torik balığı kış mevsiminde tüketildiğinde; bu dönemdeki soğuk hava koşulları sonucu yağ depoladığı için kızartması yapılması uygun olmaz. Siyah etli balık ailesinde yer alan torik balığı; buğulama, balık çorbası, lakerda olarak da tüketilebilir. Torik lakerda yapımının en temel besinidir. LEZİZZ etli lakerdalar için torik balığı tercih edilir.

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Ekim ayında hangi balıklar yenir Barbun, minekop, palamut... İşte ekim ayı en lezzetli balıkları

MİNEKOP

Buğulama, tava, ızgara ve fırında pişirme yöntemlerine uygundur.

KİŞNİŞLİ TEKİR TARİFİ

MALZEMELER

1 kg tekir
Marine sosu için
1 çay bardağı zeytinyağı
4 diş sarımsak
Kimyon
1 çay kaşığı kişniş

KIZARTMAK İÇİN

2 su bardağı mısır unu
İsot
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı

SERVİS İÇİN

Frenk soğanı

YAPILIŞI

Marine sosu için zeytinyağı, ezdiğiniz sarımsak, kimyon ve kişnişi bir kâsede karıştırın. Balıkları yayvan bir kaba alın ve üzerlerine bir fırça yardımıyla hazırladığınız marine sosundan sürüp buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin. Ayrı bir yayvan kapta mısır unu, isot, tuz ve karabiberi karıştırın. Marine olan balıkları mısır unlu karışıma bulayın. Fazla ununu silkeleyip kızgın yağda kızartın. Kâğıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Frenk soğanlarını bir servis tabağına alın. Balıkları üzerine yerleştirip sıcak servis yapın.

 

#Balık#Ekim#Ekim Ayında Hangi Balıklar Yenir
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