Vazektomi: Erkeklerde kalıcı doğum kontrol yöntemi

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Bu yazımızda vazektomi ameliyatı hakkında bilmeniz gereken temel bilgileri ve risk faktörlerini bulacaksınız.



Vazektomi Ameliyatı Nedir?



Vazektomi, erkeklerde uygulanan cerrahi bir sterilizasyon yöntemidir. Bu işlem, sperm taşıyan kanalların (vas deferens) kesilmesi veya bağlanması yoluyla gerçekleştirilir.



Böylece spermler testislerden çıkış yolu bulamaz ve boşalma sırasında sperm içermeyen sıvılar salgılanır. Sonuç olarak da gebelik oluşma olasılığı ortadan kalkar.



Vazektomi Ameliyatının Özellikleri



Minimal invaziv bir işlemdir ve genellikle lokal anestezi altında yapılır.

Kısa süreli bir operasyondur, ortalama 15-30 dakika sürer.

Günübirlik bir işlemdir ve çoğu hasta aynı gün evine döner.

Başarı Oranı %100’e yakındır.



Vazektomi Sonrası



İyileşme süreci kısadır

Cinsel işlevler ve hormon üretimi etkilenmez

İlk bir iki ay doğum kontrol yöntemlerine devam etmekte fayda vardır



Vazektomi Ameliyatının Riskleri



Vazektomi genel olarak güvenli bir prosedür olsa da her cerrahi işlem gibi bazı riskleri vardır. İşte dikkat edilmesi gereken potansiyel risk faktörleri:



Enfeksiyon: Nadir görülen bir durumdur. Antibiyotik kullanımı gerekebilir. Önüne geçmek için hijyen kurallarına dikkat etmek gereklidir.

Kanama veya Hematom: Skrotumda şişlik veya morarma olabilir. Genellikle kendiliğinden iyileşir. Ciddi vakalarda drenaj gerekebilir.

Kronik Ağrı: Post-vazektomi ağrı sendromu (PVPS) nadir görülür ve sıklıkla zamanla azalarak kaybolur. Bazı durumlarda ek tedavi gerekebilir.

Sperm Granülomu: Kesilmiş vas deferensten sızan spermin oluşturduğu küçük nodüller olup çoğunlukla bir şikayete yol açmazlar.

Başarısızlık: Çok nadir (%0.1-0.2) bir durum olup vas deferensin tam kesilememesi ve yeniden birleşmesi sonucu oluşabilir.

Psikolojik Etkiler: Bazı erkekler erkekliklerinin etkilendiğini düşünebilir. Detaylı danışmanlık bu riski azaltabilir.



Vazektomi İçin Uygun Adaylar



Çocuk sahibi olmak istemeyen veya aile planlamasını tamamlamış erkekler.

On sekiz yaş üstü ve karar verme yeterliliğine sahip bireyler.

⁠Partneriyle bu konuda anlaşmaya varmış çiftler.

Kalıcı doğum kontrolü isteyen kişiler.