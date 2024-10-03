 Burdur Belediye Başkanı: “Gölün boğazına çöktük”

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O fotoğrafları gördüğüm an içim acıdı.

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Önce, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden Prof. Dr. İskender Gülle’yle konuştum ve “Burdur gölü yok oluyor” başlıklı haberi hazırladım.

Haberden sonra, Burdur Gölü için büyük mücadeleler veren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’le de yaşananları değerlendirme fırsatımız oldu.

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Ali Orkun Bey, çok üzgün.

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Burdur Gölü’nü konuşurken sesi kısıldı, kelimeleri seçmekte zorlandı.

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Yine de birçok şey söyledi Ali Orkun Bey.

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Ama şu cümlesi, aklıma mıh gibi kazındı:

“El birliğiyle koca gölün boğazına çöktük”

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Burdur Gölü’nü daha çok konuşacağız belki ama radikal kararlar alamadığımız her yeni gün, sona bir adım daha yaklaşacağız…

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SİVİL TOPLUM ETKİSİ...

Rotahane ve Atma Derneği kurucusu Pervin Ersoy’un kültürel miras ve çevre konusundaki çalışmalarını yakından takip ediyorum.

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Pervin Hanım, her ne kadar çalışmalarını gönüllü olarak yürütse de ortaya çıkan proje derinliği gerçekten muazzam.

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Özellikle tanıtım odaklı yürütülen projelerin kalitesini görünce, Pervin Hanım ve ekibinin ‘mış’ gibi yapmak için yola çıkmadığını zaten anlıyorsunuz.

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Her zaman söylüyorum; kamu kurumlarının yeri elbette ayrı…

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Ancak bir de 'sivil toplum etkisi' diye bir şey var.

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O yüzden Rotahane ve Atma Derneği’nin tanıtım, çevre duyarlılığı konusundaki etkisini dikkate alıp, yürütülen çalışmaları daha çok sahiplenmek gerekiyor sanırım.