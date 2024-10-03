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Salim Uzun
Salim Uzun
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Burdur Belediye Başkanı: “Gölün boğazına çöktük”

#Burdur Gölü#Ali Orkun Ercengiz#Rotahane

GÜNDEN güne kuruyan Burdur Gölü’nün son halini, sıkı bir Hürriyet okuru olan Cafer Yüce fotoğraflamıştı.

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O fotoğrafları gördüğüm an içim acıdı.

*

Önce, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden Prof. Dr. İskender Gülle’yle konuştum ve “Burdur gölü yok oluyor” başlıklı haberi hazırladım.

Burdur Belediye Başkanı: “Gölün boğazına çöktük”

Haberden sonra, Burdur Gölü için büyük mücadeleler veren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’le de yaşananları değerlendirme fırsatımız oldu.

*

Ali Orkun Bey, çok üzgün.

*

Burdur Gölü’nü konuşurken sesi kısıldı, kelimeleri seçmekte zorlandı.

*

Yine de birçok şey söyledi Ali Orkun Bey.

*

Ama şu cümlesi, aklıma mıh gibi kazındı:

 

“El birliğiyle koca gölün boğazına çöktük”

*

Burdur Gölü’nü daha çok konuşacağız belki ama radikal kararlar alamadığımız her yeni gün, sona bir adım daha yaklaşacağız…

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 Burdur Belediye Başkanı: “Gölün boğazına çöktük”

SİVİL TOPLUM ETKİSİ...

Rotahane ve Atma Derneği kurucusu Pervin Ersoy’un kültürel miras ve çevre konusundaki çalışmalarını yakından takip ediyorum.

*

Pervin Hanım, her ne kadar çalışmalarını gönüllü olarak yürütse de ortaya çıkan proje derinliği gerçekten muazzam.

*

Özellikle tanıtım odaklı yürütülen projelerin kalitesini görünce, Pervin Hanım ve ekibinin ‘mış’ gibi yapmak için yola çıkmadığını zaten anlıyorsunuz.

*

Her zaman söylüyorum; kamu kurumlarının yeri elbette ayrı…

*

Ancak bir de 'sivil toplum etkisi' diye bir şey var.

*

O yüzden Rotahane ve Atma Derneği’nin tanıtım, çevre duyarlılığı konusundaki etkisini dikkate alıp, yürütülen çalışmaları daha çok sahiplenmek gerekiyor sanırım.

#Burdur Gölü#Ali Orkun Ercengiz#Rotahane
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