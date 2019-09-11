Yay Burcu Olumlu Yönleri

Hayat enerjisiyle dolu, tamamen neşelilerdir. Canlı ve atılganlardır. Yay insanları, cesaret kanıtlamak için fırsat arar ve bir fırsatını bulduğunda kendini kanıtlama isteği haricinde gözü hiçbir şey görmez.

Yay burcu insanları, erken olgunlaşırlar. Yeni deneyimler keşfetmek için can atarlar. Gelişmiş bir sorumluluk duygusuna sahiplerdir. dürüst ve sadedirler. İlk görüşte güven duymaya hazır kişilerdir. Meraklıdırlar ve öğrenme istekleri bir türlü son bulmaz.