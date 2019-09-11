Yay Burcu Zıt Burçları

Neşe dolulardır ve anı yaşarlar. Bu sebeple toprak grubundan Boğa, Başak ve Oğlakla bir uyum yakalayamaz. Mantıkları birbirini tutmayan bu burçlar arasında gerginlik sürekli bir şekilde ortada kalmaya devam edecektir.

Bazı zamanlarda patavatsız tavırlar sergileyebilen Yay burcu insanlarının sorumluluk duyguları da bir hayli azdır. Dikkatsiz ve taşkın olabilirler. Coşkusu ve özgürlük hissini zirve duygularda yakalamak ister. İkizler, Başak ve Balık burçlarıyla bu yönden gayet uyumlu bir burçtur.