Yalıkavak’ın şahin tepesi

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Aynanın içinden izlenen televizyonu açık bırakmışım, onun sesine uyanıyorum. Uçan daire gibi bir oda. Kapısını açmak için elinizi gösteriyorsunuz falan. Bunun gibi 10 oda daha var Birdcage’de.

Bodrum-Yalıkavak’ta bir butik otel. Çok modern ama aynı zamanda romantik. Bu ikisini, yani şıklık ve hoşluğu bir araya getirmek zor. Ya modern olacağım diye soğuk oluyor mimari ya da romantik olacağım derken salaşlığa hatta süfliliğe kaçıyor. Yani hasır çatılı bar kondurmakla olmuyor bu işler.





Yalıkavak, Bodrum’un Etiler’i, Nişantaşı’sı gibi. Ultra lüks yatıyla ya da cipiyle gelemeyen, dolmuşa da binse mutlaka bir görmek, gezinmek istiyor. O yüzden ne trafiği bitiyor, ne kalabalığı.

Birdcage’in avantajıysa sahilden geride ve tepede olması. Yeşillikler arasında. Böylece hem karmaşadan uzakta kalıyorsunuz hem de yukarıdan bütün koya hâkim, çok güzel bir manzaraya bakıyorsunuz. Aynı manzaraya otelin ince uzun, yakışıklı havuzu da vakıf.

Birdcage’de kalmasanız bile bütün bu atmosferi solumak için otelin restoranı Lika’da yemek yemeye ya da bir kokteyl yudumlamaya gidebilirsiniz, pişman olmayacaksınız. Hele de akşamüzeri, günün geceye bağlandığı saatlerde.

İngilizce, Fransızca, İspanyolca gibi farklı dillerde sohbet müzikleri çalıyor.

Personel, Best Model yarışmasından seçilmiş gibi. Havalı oğlanlar, Serenay Sarıkaya gibi kızlar. Daha kahvaltıda bile içiniz açılıyor.

Kadın şef Sara Tabrizi, köz patlıcanlı domates salatası, çıtır nohutlu musabbaha, ızgara dilli pide, pazılı baklava böreği gibi lezzetlerine çok güveniyor ki hakkı da var. Haziranda bir de Uslu Meyhane adında yeni bir mekân açıyorlar.

Burası biraz izole yaşamayı tercih eden, görmek/görülmek histerisinde olmayan tatilciler için. Ama canınız çok isterse, yine yeşillikler içindeki tatlış bir yokuştan 15 dakika yürüyerek Yalıkavak Marina’dasınız.

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Anneler Günü paylaşımları

Anneler Günü’yle ilgili birçok ünlü paylaşım yaptı. Çoğu sıradan. “Anneciğim, iyi ki varsın” kıvamında, aslında annenin kendisine söylenmesi gereken, bize söylendiğinde bir anlam ifade etmeyen, bize bir şey geçirmeyen, bir şey öğretmeyen, basmakalıp laflar.

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Fakat altı çocuğu olan Madonna da bir paylaşım yaptı Anneler Günü’yle ilgili. Annesinin bir fotoğrafıyla birlikte. Uzunca bir paylaşım. İçinde bir bölüm çok etkileyici:

“Annelik oyununa girmenin kolay yolu yok. Bu işin bir kılavuzu ya da üniversitesi de yok. Deneme, yanılma, öğrenme, başarma ve sonra tekrar başarısız olmaktan ibaret. En sonunda çocuklarımın beni yetiştirdiklerini fark ettim. Benim onları değil...”

Vay be... İşte o, o yüzden Madonna.

Nükhet Hanım’ın tayt takıntısı

Nükhet Duru iyi kadın, hoş kadın da bazı konularda biraz takıntılı sanki. Kafayı tayt ve tayt giyen kadınlarla bozdu.





2 yıl önce “Bu tayt olayına bir dur deyin” diye açıklama yapmıştı. Aynı görüşlerini yineledi:

“Tayt kıyafet değil, spor bir şey. Karşıyım. Pilates ve evde temizlik yaparken giyersin...”

Ona bakılırsa eşofman, spor ayakkabı da spor bir şey. Giymesin mi insanlar? Bırakın artık insanların kılık kıyafetlerini.

Sanki 85 milyonluk memleketin başka meselesi yokmuş gibi.