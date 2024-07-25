Mikonos out!

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Ada, geçtiğimiz yıllara nazaran bu sezon büyük bir düşüş sergilemiş.

Salaş-şık kombinini en iyi yapan yerlerden birisidir aslında.

Gelenler bilir, salaş giyinirsiniz ama şıksınızdır.

Kadınlar makyajsızdır ama pirüpaktır.

Bu sezon ise ne şıklıktan ne de temizlikten eser var.

Salaşlık yerini pasaklılığa, temizlik yerini ter kokusu dolu sokaklara bırakmış.

Evet evet yanlış okumadınız, bayağı bayağı ter kokuyor Mikonos.

Çarşıları, plajları dolu olmasına dolu ama eğlence sadece dünyaca ünlü DJ’lerin sahne aldığı beach’lerde.

Onun dışında akşamüstü partileri eskisi gibi değil.

Öğrendiğim kadarıyla diğer Yunan adalarına dağılmış durumda tatilciler. Uygun fiyata eğlence ve yemek oralarda mevcutmuş çünkü. Mikonos’ta uçuk fiyatlar var tabii. Mesela bir plajda şezlong fiyatı ortalama 70 Euro (2 bin 500 lira) ve üzerine yediğiniz içtiğinizi de ödüyorsunuz. Yani dört kişi günlük plaj harcamanız 750 Euro (27 bin lira) civarında.

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Akşam yemeği, dondurması, kokteyli derken günü 2 bin 500 Euro harcamayla bitirebilirsiniz.

Her şeye rağmen servis ve güler yüz konusunda laf etmeyeceğim yerlerdendir Mikonos.

Neredeyse her mekânın personeli, yardımseverlikleri ve ilgileriyle mükemmel.

Aldıkları bahşişleri de sonuna kadar hak ediyorlar. Neyse Mikonos’un bu yüzünü de görmüş olduk.

Bu sezon Mikonos benim “out listemde” baş köşedeki yerini aldı...

İçten ve samimi

Ne tatlı bir söyleşi yapmış Mert Demir, Candaş Tolga Işık’ın programında.

İçten bir sohbet olmuş. Merak edilen her şeyi samimiyetle anlatmış.

Kimseyi kırmadan, incitmeden ve kariyer planlamasına da zarar vermeden tabii.

Bir de “20’li yaşların başında meşhur olsam delirirdim” demiş.

Yok yok delirmezdin Mertciğim inan.

Öyle bir geçiyor ki zaman ve öyle bir eğitiyor ki seni hayat, delirmeye fırsatın kalmıyor.

Harbiye konserini de sosyal medyadan izledim, gayet iyi gözüküyordun.

Daha nice başarıların olsun.

Önceki yazımda da bahsettiğim gibi, düğün sahnelerine çıkacaksan, repertuvarını kesinlikle renklendirmelisin.

Bu konuda ısrarcıyım.